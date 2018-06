Neues Selbstverständnis

Anzeige

Bürstadt.Wer in Bürstadt Ausschau nach einem Honigkuchenpferd halten will, der sollte am besten an die Wasserwerkstraße 10 fahren. Dort, auf dem Sportgelände der DJK Eintracht Bürstadt, wird er es zwar auch nicht finden, aber viele Vereinsmitglieder, die wie ein solches grinsen. Und das über beide Backen. „Wer will es den vielen Leuten bei der Eintracht verdenken, dass sie nach unserer Meisterschaft in der Kreisoberliga nun etwas selbstbewusster durch die Lande ziehen“, hat auch Eintracht-Trainer Benjamin Sigmund den neuen Stolz seiner Mitstreiter längst beobachtet.

Denn Sigmund weiß sehr wohl, dass es um die Grün-Weißen über viele Jahre hinweg im Bürstädter Fußball nicht immer gut bestellt war. Und manchmal wurde der Eintracht-Fußball, der in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre gar für drei Spielzeiten in den Niederungen der Kreisliga B gespielt wurde, nicht so richtig ernst genommen.

Ist die Meisterschaft und damit verbunden der Aufstieg in die Gruppenliga Darmstadt nun ein nahezu singuläres Ereignis, das sich höchstens alle Jubeljahre wiederholt? Wenn jemand diese Frage mit „Ja“ beantworten sollte, darf er die Souveränität und die Dominanz, mit der die Eintracht die Kreisoberliga Bergstraße beherrscht hat, keineswegs in Frage stellen. Die Eintracht, sie ist nicht rein zufällig Meister geworden.