Nicht alle im Auslaufmodus

Ried.Noch drei Spieltage, dann ist die Runde in der Fußball-C-Liga vorbei. Es ist ein zunehmend leidiges Thema für die fünf Ried-Vertretungen, die fast allesamt zusehen müssen, wie sie ihr Personal für die verbleibenden Aufgaben motivieren können.

Die SG Hüttenfeld, deren Trainer Marco Falkenstein kürzlich seinen Abschied zum Saisonende ankündigte, muss sich diesmal keine Gedanken machen – die drei Punkte gegen den zurückgezogenen TSV Elmshausen gibt es kampflos. Birlikspor Biblis will am Sonntag (13.15 Uhr) beim SSV Reichenbach II die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigen. Auch die SG Riedrode II will nach der Heimpartie gegen den SV Schwanheim nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Eintracht Bürstadt II trifft zu Hause auf Gronau. Zu einem sportlich unbedeutenden Absteigerduell beim Drittletzten KSG Mitlechtern II reist die Reserve des FV Biblis.

Et. Bürstadt II – Gronau

„Wir sind schon im Auslaufmodus“, muss Eintracht-Trainer Michael Herzberger aufgrund der mangelhaften Trainingsbeteiligung festhalten: „Es spielen die, die es verdient haben.“ Das sind nicht viele – mit mehr als einer Hand voll 1b-Spieler kann Herzberger unter der Woche zurzeit nicht arbeiten. Auch deshalb stimmt er den Aussagen von Hüttenfelds Coach Marco Falkenstein („Es kann nicht sein, dass Spieler machen, was sie wollen und gleichzeitig alles hinterhergetragen haben wollen“) zu: „Als Trainer einer zweiten Mannschaft kann ich Marco, der eine ‚Erste‘ trainiert und den Erfolg will, voll und ganz verstehen.“ Mit Bürstadt II (7./48 Punkte) trifft übrigens das beste Reserveteam der C-Klasse auf den Fünften aus Gronau (52), der erst zwei Begegnungen verloren hat.