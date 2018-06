„Nicht der beste Tag für uns“

Anzeige

ried.Eine bittere Niederlage musste der Damen-Sechser des TC Lampertheim in der Tennis-Bezirksliga hinnehmen. Im Heimspiel gegen den TC Bad König gab es ein 4:5. Auch für das Damensextett der TG Bobstadt verlief der vierte Spieltag nicht erfolgreich, die TGB verlor gegen die zweite Garnitur des TC Rüsselsheim mit 2:7. Während das Herrenteam des TC Biblis gegen den TC Rüsselsheim ebenfalls eine Heimniederlage hinnehmen musste, gewann der Bezirksliga-Vierer der Bibliser Damen das Spitzenspiel gegen den TC Kelsterbach souverän mit 5:1 und bleibt damit Tabellenführer.

TC Biblis II – TC Kelsterbach 5:1

„Wir waren selbst etwas überrascht, dass es in diesem Spitzenspiel so gut gelaufen ist. Immerhin kam Kelsterbach in Topbesetzung. Das war eine richtig starke Leistung unseres Teams. Auch wenn es nach der Sommerpause noch drei Spiele zu absolvieren gilt, sind unsere Mädels auf einem guten Weg, den direkten Durchmarsch in die Bezirksoberliga tatsächlich schaffen zu können“, freute sich Sascha Schnöller, Trainer beim TC Biblis, über den souveränen Heimsieg des Damenvierers.

Wie schon die erste Garnitur in der Verbandsliga erwischte auch die zweite Damenmannschaft des TCB einen guten Tag. Mit dem TC Kelsterbach hatte nämlich der direkte Konkurrent im Kampf um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in der Gurkenstadt aufgeschlagen. Am Ende mussten die Kelsterbacherinnen die Heimreise aber mit der ersten Saisonniederlage im Gepäck antreten, während sich die Damen des TCB II an der Tabellenspitze absetzen konnten. Sowohl in den Einzeln als auch in den Doppelpartien spielten die Bibliserinnen stark, lediglich Luana Martin Antón musste ihr Einzel abgeben.