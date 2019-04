„Nicht im Vorbeigehen siegen“

Groß-Rohrheim.Das Tor zur Meisterschaft wollen die Handballer des TV Groß-Rohrheim morgen ein großes Stück weit aufstoßen: Der Bezirksoberliga-Spitzenreiter aus dem Ried muss beim Tabellenachten SKG Bonsweiher ran und könnte mit einem Auswärtssieg dafür sorgen, dass nach Ostern im Heimspiel gegen Heppenheim der erste Matchball Richtung Landesliga ansteht. „Das wäre natürlich perfekt. Aber wir haben in Bonsweiher ein sehr schweres Spiel vor uns“, warnt TVG-Trainer Sascha Holdefehr davor, den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen.

„Die SKG hat sich in den letzten Wochen und Monaten deutlich stabilisiert, nachdem sie in der Hinrunde große personelle Probleme hatte“, weiß Holdefehr, dass die Gastgeber gerade in eigener Halle nicht zu unterschätzen sind. „Sie haben mit Benedikt Brehm einen sehr torgefährlichen Spieler und mit Christian Mader einen richtig guten Mittelmann. Mader macht zwar nicht so viele Tore, weiß aber seine Nebenleute sehr gut einzusetzen, hat ein gutes Auge und viel Spielverständnis“, so der TVG-Coach über die Stärken der Odenwälder. Im Hinspiel tat sich Groß-Rohrheim recht schwer, konnte sich erst nach einer Roten Karte gegen Brehm vom 15:13 bis zum 25:19-Endstand absetzen. „Da hat man deutlich gesehen, wie wichtig Benedikt Brehm für diese Mannschaft ist. Nachdem er Rot gesehen hat, haben wir uns schon deutlich leichter getan“, erinnert sich Holdefehr.

Respekt vor der Defensive

Für die Groß-Rohrheimer ist die Partie um 17 Uhr in der Weschnitztalhalle in Mörlenbach das letzte von vier Auswärtsspielen in Folge und auf dem Papier das Leichteste. „Aber genau darin liegt auch ein Problem. Viele aus dem Umfeld erwarten, dass wir nach den drei Auswärtssiegen gegen Teams aus der Spitzengruppe nun gegen Bonsweiher im Vorbeigehen gewinnen werden“, so Holdefehr. Er hat seine Mannschaft sehr konzentriert erlebt und lobt die Intensität im Training in dieser Woche: „Die Jungs wissen, dass das schwer wird. Wenn es uns gelingt, mit viel Tempo aus einer guten Deckung heraus zu agieren, haben wir dort aber alle Chancen.“

Bis auf Manuel Kohl, der wieder Kniebeschwerden hat, sind alle Spieler des Spitzenreiters fit. „Ob Manuel mitmachen kann, muss er entscheiden. Er hat nächste Woche noch einmal einen Arzttermin, bei dem dann entschieden wird, ob er nach der Runde vielleicht doch noch operiert werden muss. Das muss man jetzt einfach abwarten“, erklärt der TVG-Trainer.

Bonsweihers Coach Frank Schmiedel schiebt die Favoritenrolle den Ried-Handballern zu: „Sie kommen als Tabellenführer, haben zuletzt bei Rüsselsheim/Bauschheim, in Crumstadt und in Lorsch souverän gewonnen. Das ist die beste Mannschaft der Liga. Sie haben mit Andreas Ochs einen überragenden Spieler im Rückraum und sind auch ansonsten sehr gut besetzt. Aber wir freuen uns auf dieses Spiel“, so der frühere Bundesliga-Spieler, der hofft, dass einmal mehr mit einer stabilen Deckung ein Favorit geärgert werden kann.

Vor dieser Defensive hat Holdefehr Respekt: „Bonsweiher hat seine Stärke eindeutig in der Abwehr. Da müssen wir versuchen mit Tempo zu kommen und wenn das nicht klappt, auch mal Geduld zeigen“, fordert der Übungsleiter: „Wir fahren dorthin, um zu gewinnen, müssen dazu aber schon eine sehr konzentrierte Leistung abliefern. Sonst kann man sich in der meist sehr gut besuchten Halle in Mörlenbach auch mal schwer tun.“ me

© Südhessen Morgen, Samstag, 13.04.2019