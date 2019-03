Ried.Neun Spieltage bleiben dem SV Bobstadt, um den Abstieg in der Fußball-C-Liga noch abzuwenden. Nach dem 0:2 gegen den FV Biblis II wird es am Sonntag (15.15 Uhr) im Heimspiel gegen Tabellenführer SG Hüttenfeld keineswegs leichter. Die Bibliser Reserve empfängt um 13.15 Uhr die SG Wald-Michelbach II. Zeitgleich muss Eintracht Bürstadt II zur „Zweiten“ der KSG Mitlechtern. Um 15.15 Uhr schaut der Vorletzte Birlikspor Biblis bei der SG Gronau vorbei.

Bobstadt – Hüttenfeld

„Man muss es realistisch sehen“, sagt Bobstadts Spielertrainer Mirco Geschwind mit Blick auf die Tabelle: „27 Punkte sind noch zu vergeben und wir haben 15 Punkte Rückstand. Die Chancen auf den Klassenerhalt sind nur noch theoretischer Natur.“ Natürlich gibt der 42-Jährige nicht auf. „Wir haben ja nichts zu verlieren“, betont er. Allerdings fallen Co-Spielertrainer Christian Klein (Rotsperre), Patric Richter (nicht da) und Simon Gondolph (verletzt) aus. Hüttenfelds Trainer Jury Mai will sich trotz des Unterschieds von 44 Punkten nicht in Sicherheit wiegen. „Wir haben in dieser Saison schon die Erfahrung gemacht, dass wir gegen Teams aus den unteren Tabellenregionen verloren haben. Bobstadt hat viele Neue, die sich vielleicht noch finden müssen“, denkt der SGH-Übungsleiter vor allem an das 1:4 bei Biblis II vor zwei Wochen zurück: „Wir müssen uns zu 100 Prozent konzentrieren.“

FV Biblis II – Wald-Michelb. II

Nach dem 4:1 gegen Hüttenfeld und dem 2:0 in Bobstadt will Biblis II den Auftakt ins neue Jahr mit einem Dreier gegen Wald-Michelbach II vergolden. Als Neunter liegt Biblis II trotz der jahresübergreifenden Serie nur fünf Punkte über der Abstiegszone. „Sechs Punkte hatten wir intern für die Spiele gegen Bobstadt und Wald-Michelbach ausgerufen. Wenn wir das schaffen, sind wir auf einem guten Weg“, so FVB-Spielertrainer Sven Sauer.

Mitlechtern II – Et. Bürstadt II

Beim Elften Mitlechtern II will der Sechste den Anschluss zur Spitzengruppe wahren.

Gronau – Birlik. Biblis

Sieben Zähler fehlen dem Vorletzten Birlikspor (14 Punkte) zum Relegationsplatz. Gronau dürfte nach der unnötigen Niederlage in Bürstadt viel Wut im Bauch haben. cpa

