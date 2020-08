Niclas Herzberger fällt lange aus

Bürstadt.Die erste Mannschaft von Eintracht Bürstadt bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Nach Alexander Lehmann (Zehenbruch) muss der Fußball-Gruppenligist bis auf Weiteres auch ohne Niclas Herzberger auskommen. Der 20-jährige Defensivmann erlitt im Training einen Riss des hinteren Kreuzbands, für ihn dürfte damit die Hinrunde gelaufen sein. „Das trifft uns sehr hart“, sagt Eintracht-Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher.

Erst in der vergangenen Woche hatte Bürstadts Sportchef im Gespräch mit dieser Redaktion erklärt: „Einen Innenverteidiger hätten wir gern noch bekommen, wir haben aber nichts Passendes mehr gefunden.“ Jetzt hat Spielertrainer Benjamin Sigmund eine Option weniger auf dieser Position.

Immerhin konnte die Eintracht kurzfristig den Kader aufstocken. Vom benachbarten Kreisoberligisten VfR Bürstadt kommt Amer Gara Hassan. Der Syrer sammelte in den Saisons 2015/16 und 2016/17 im Trikot des FSV Riedrode Gruppenliga-Erfahrung. Später war er für den VfR und den FC Fürth in der Kreisoberliga am Ball. Nominell ist Gara Hassan allerdings ein Offensivspieler. „Er soll uns in der Breite verstärken“, meint Haßlöcher.

0:15-Debakel bei U 21 des FCK

Der Testspielauftakt der Eintracht lief derweil alles andere als wunschgemäß. Bei der U21 des 1. FC Kaiserslautern, amtierender Vizemeister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, bezogen die Grün-Weißen am vergangenen Samstag eine 0:15-Niederlage. Am kommenden Samstag absolvieren die Bürstädter einen Test beim Kreisoberligisten TV Lampertheim. Nach einem weiteren Vorbereitungsmatch bei der KSG Rai-Breitenbach (Kreisoberliga Dieburg-Odenwald) am 29. August startet die Sigmund-Elf am 6. September bei Türk Gücü Rüsselsheim in ihr drittes Gruppenliga-Jahr. cpa

