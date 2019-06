Nico Bastian baut Silver-Cup-Führung aus

Le Castellet/Hemsbach.Nico Bastian hat sich in der Blancpain GT Series keine Blöße gegeben. Beim vierten Lauf der Langstreckenrennserie im französischen Le Castellet bauten der 29-Jährige und seine Teamkollegen Timur Boguslavskiy und Felipe Fraga die Führung in der Silver-Cup-Wertung mit dem elften Rang im Rennen aus.

„Mit Platz acht im Qualifying hatten wir uns eine gute Startposition erarbeitet“, erklärte Bastian, der die ersten zwei der insgesamt sechs Stunden im Mercedes AMG GT3 übernahm. „Ich bin mit meinen 29 Jahren der Älteste unseres Fahrer-Trios und gerade zu Beginn geht es darum, mit den Führenden mitzuschwimmen, sich aus Kollisionen rauszuhalten und das Fahrzeug dann möglichst weit vorn an Timur zu übergeben“, erklärte Bastian die Taktik des französischen Akka-Rennstalls. „Timurs Aufgabe ist es, die Safety-Car-Phasen zu überstehen und zu überleben, damit dann Felipe noch den einen oder anderen Platz gut machen kann.“

Erfolgreiche Aufholjagd

Soweit der Plan. Da sich der 19-jährige Russe jedoch eine Durchfahrtsstrafe wegen Überfahrens der weißen Linie an der Boxenausfahrt einfing, rutschte das Team auf Rang 16 ab. „Timur ist ein junger Fahrer. Er ist auf einem guten Weg, aber ihm fehlt noch die Erfahrung“, nahm Bastian seinen Kollegen in Schutz.

„Um ganz vorn in der Meisterschaft mitzukämpfen, dürfen solche Fehler nicht passieren, aber wir dominieren im Silver-Cup, weil Timur schon so gut ist“, sah der Champion 2018 dieser Klasse das Positive im Auftritt. Fraga hatte mit seiner Aufholjagd in der Schlussphase großen Anteil am Erfolg. Weniger als zehn Minuten vor Rennende zog der Brasilianer am Audi von Nick Foster und Steijn Schothorst vorbei. „Da brauchst Du halt einen, der brennt“, freute sich Bastian über den Zielsprint seines Teamkollegen. „Auf dem Paul-Ricard-Kurs geht es oft über die Curbs. Dementsprechend gab es viele Reifenschäden. Wir sind aber davon verschont geblieben“, atmete der Hemsbacher auf.

Als Nächstes steht das 24-Stunden-Rennen des ADAC auf dem Nürburgring an (20. bis 23. Juni). Für Bastian quasi ein Heimspiel, er liebt den Ritt durch die Grüne Hölle: „Das ist für mich das Saison-Highlight. Ich habe dort schon zwei Mal auf dem Podium gestanden, leider aber rechts oder links. Dort zu siegen ist aber wie Lotto spielen, da gewinnt man ja auch nicht so oft. Dafür muss alles stimmen.“

© Südhessen Morgen, Montag, 03.06.2019