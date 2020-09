Nico Bastian verstärkt Fahrerriege in der Eifel

Hemsbach/Nürburg.Das legendäre 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring zieht auch die Piloten aus der Region in ihren Bann. Beim Saisonhöhepunkt am kommenden Wochenende (RTL Nitro zeigt das komplette Rennen) ist auch der Hemsbacher Nico Bastian am Start.

Der 30-Jährige tritt bei dem Langstreckenklassiker auf der Nürburgring-Nordschleife für das Haupt Racing Team an und teilt sich das Cockpit des Mercedes-AMG GT3 mit dem Niederländer Yelmer, dem Schweizer Philip Ellis sowie Teambesitzer Hubert Haupt. Die Zielsetzung für das Rennen ist klar, das Team will gewinnen. Kein Wunder, immerhin stand Bastian 2013 und 2014 als Dritter auf dem Podium und wurde 2018 Fünfter.

Doch die Konkurrenz ist hart. Im vergangenen Jahr gewann Audi. Die Ingolstädter schicken erneut starke Teams ins Rennen. Unter anderem sitzt DTM-Fahrer René Rast vom Audi-Team Rosberg aus Neustadt in einem der Audi R8 LMS GT3.

Doppelte Premiere feiert Marvin Dienst. Für den Lampertheimer geht es bei seinem ersten 24-Stundenstart in der Grünen Hölle vor allem darum, den Porsche Cayman 718 sicher ins Ziel zu bringen. Schließlich ist der Bolide ein Technologieträger, der mit einer revolutionären Steuerung ausgerüstet ist.

Ganz vorn mitmischen will Jens Klingmann. Zehn Jahren nach dem letzten Erfolg für BMW will der Leimener für den 20. Sieg auf der Nordschleife sorgen. „Schade, dass keine Zuschauer da sein werden. Nachts mit den Lagerfeuern im Wald, das war immer etwas Besonderes“, so der 30-Jährige. Seine ganze Routine wird der zweifache Le-Mans-Sieger Timo Bernhard einbringen. Der Pfälzer sitzt im Porsche 911 GT3-R.

