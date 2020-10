Noch wird gespielt

Ried.Unterschiedlich haben die Tischtennis-Vereine aus dem Ried die Entscheidung des Hessischen Verbands (HTTV) aufgenommen.

TTC Groß-Rohrheim: Als „Farce“ bezeichnet TTC-Kapitän Tobias Meixner den Beschluss, nach dem Vereine „kurzfristig, kostenfrei“ und „ohne Zustimmung des Gegners“ (HTTV) eine Spielabsetzung beantragen können: „Warum kann man keine klaren Entscheidungen treffen? Ich habe vorhergesagt, dass die Runde im Chaos enden wird und jetzt sind wir auf dem besten Weg dazu.“ Vor Saisonstart hatte Meixner den Wegfall der Doppel als inkonsequent kritisiert. Ob das Schlusslicht der Bezirksklasse-Gruppe 1 am Freitag (20 Uhr) beim VfR Fehlheim IV antritt, ist offen: „Unsere Vereinsführung hat noch nicht beschlossen, wie und in welcher Form wir die Saison fortführen.“

TVB, Herren I: Der TVB reist am Freitag (20 Uhr) zum Duell der Bezirksoberliga-Aufsteiger zum VfR Fehlheim III – zumindest, sofern die Turnhalle des AKG Bensheim als Spielort in Frage kommt. „Abgesagt ist noch nichts“, sagt Kapitän und Abteilungsleiter Frank Rosenberger. Die TVB-Herren sind mit 3:3 Punkten gestartet, Fehlheim III mit 5:3 Zählern. „Bei Fehlheim kommt es darauf an, mit welcher Aufstellung sie antreten“, weiß Rosenberger.

TVB, Herren II: Bürstadts Reserve hat beschlossen, das Freitagsderby beim TTC Lampertheim IV in der Bezirksklasse-Gruppe 1 abzusagen. Laut Rosenberger gehören zwei Spieler zu Risikogruppen. Teamintern ist zudem aus Berufsgründen die Sorge vor einer Quarantäne groß.

TVB, Herren IV: „Wir sind wie immer Außenseiter“, sagt Rosenberger vor dem Heimspiel der „Vierten“ gegen den Vierten DJK SSG Bensheim am Freitag (20.15 Uhr) in der Bezirksklasse-Gruppe 3.

TVB, Damen II: Nach dem guten Start (3:1 Punkte) will Bezirksoberligist Bürstadt II am Sonntag (11 Uhr) im Duell der Hessenliga-Reserven gegen Ober-Kainsbach II (2:2) zu Hause nachlegen. cpa

