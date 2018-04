Anzeige

Drei Tage nach dem 0:3 im Ried-roder Derby erwischte der FSV einen Blitzstart, Sinisa Pitlovic drückte den Ball zum 1:0 über die Linie (2.). In der 22. Minute schoss Pitlovic nach einer Vorlage von Marc Kress aus einem Meter drüber. „Der muss drin sein“, monierte Bozanovic. Spätestens mit dem 1:1 durch Birkenaus Marco Zink (62.) war die Drangphase der Hausherren eröffnet. „Wir haben aber bis zur letzten Minute an den Erfolg geglaubt“, lobte der FSV-Coach die Willensleistung seiner Truppe, die Tomislav Tadijan mit einer Einzelaktion zum 2:1-Endstand belohnte (87.). Für den FSV war es übrigens das fünfte Pflichtmatch in 14 Tagen – am Mittwoch (20 Uhr) schaut die KSG Mitlechtern auf dem Waldsportplatz vorbei.

Stb. Heppenh. – FV Hofheim 2:4

Als Achter mit 33 Punkten kann der FVH die Planungen für die neue Runde intensivieren. „Nach einer Viertelstunde haben wir die Partie in den Griff bekommen. Viele Chancen hatte Heppenheim nicht“, erklärte Hofheims Spielertrainer Oliver Schader. Das 0:1 durch Haydarcan Akyar (12.) machte der starke Maximilian Schröher (45./63.) zunichte. Schader selbst sorgte mit dem 3:1 (66.) für die Vorentscheidung. Nach dem 2:3 durch Gerrit Geist (86./Foulelfmeter) warf Heppenheim alles nach vorn, ehe Vassilios Voukelatos den K. o. setzte – 4:2 (90.).

SG Riedrode – Tvgg. Lorsch 0:0

Viele Derby-Höhepunkte musste sich SG-Vorstandsmitglied Horst Kreiling nicht notieren. „Es war ein sehr faires Spiel, das sich den Temperaturen anpasste. Gerade in der ersten Halbzeit war es mörderisch warm“, meinte Kreiling. Kurz vor dem Abpfiff spielte SGler Manuel Scharr zwei Gegner aus und zog von der rechten Strafraumseite ab – doch der Ball pfiff knapp am langen Pfosten vorbei. Riedrodes Trainer Andreas Keinz konnte dem 28. Saisonzähler dennoch Positives abgewinnen: „Das hohe Tempo, das wir am Donnerstag beim 3:0-Sieg gegen den FSV Riedrode gegangen sind, haben wir irgendwann zu spüren bekommen. Wir sind aber jetzt seit vier Begegnungen ungeschlagen, in denen wir acht Punkte geholt haben.“

© Südhessen Morgen, Montag, 23.04.2018