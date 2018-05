Anzeige

Hamdija Catic setzt darauf, dass sich seine Truppe mit einem Sieg im Bibliser Stadtderby in die Kreisliga B verabschiedet: „Wir wollen das Derby gewinnen und werden die letzten drei Spiele so gut wie möglich absolvieren. Ich denke, dass in einem Derby vor allem die Tagesform entscheiden wird.“

Personell müssen die Bibliser auf Offensivkraft Marc Worschech, der privat verhindert ist, verzichten. Bei der Sportgemeinde kehrt Jens Stark in den Kader zurück.

VfB Lampertheim – Olympia Lorsch

Ein richtig schweres Heimspiel steht für den VfB am kommenden Sonntag an. Mit der Lorscher Olympia kommt der Tabellenführer in die Spargelstadt – und dieser könnte bei einem Sieg Meisterschaft und Kreisoberliga-Rückkehr perfekt machen. VfB-Coach Stefan Svrga will das aber verhindern: „Wir wissen natürlich, dass Lorsch alles drauf und dran setzen wird, um das Spiel zu gewinnen. Wir wollen aber auch gewinnen – und wenn Lorsch in Lampertheim Meister werden will, müssen sie ein richtig gutes Spiel abliefern.“

Das Hinspiel haben die Klosterstädter 2:0 gewonnen. „Das war völlig zurecht. Natürlich sind sie die stärkste Mannschaft in der A-Liga und auf jeder Position sehr gut besetzt. Wir hatten damals einfach keine Ideen, der Sieg war völlig verdient. Vor dem eigenen Publikum und auf unserem Rasenplatz wollen wir das am Sonntag aber besser machen. Wenn es uns gelingt, unsere Fehler zu minimieren, haben wir eine Chance. Dass wir offensiv gut drauf sind, haben wir in der vergangenen Woche gezeigt. Insgesamt gibt es in dieser Saison ja noch neun Punkte zu vergeben und die will ich alle haben“, so VfB-Trainer Stefan Svrga. rago (Bild: Nix)

