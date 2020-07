Nur die Feier muss noch warten

Lampertheim.Wegen der Corona-Pandemie wurde die Fußball-Saison 2019/2020 bei den hessischen Amateuren bekanntermaßen bereits im März vorzeitig gestoppt. Bis dahin hatten die Lampertheimer Azzurri eine klasse Runde gespielt. In 19 Spielen gewannen die Lampertheimer 13 Mal und holten insgesamt 38 Punkte. Eigentlich wären es sogar 42 Zähler gewesen, doch wegen des Nichterfüllen des Schiedsrichter-Solls und eines Wechselfehlers in der Vorbereitung wurden den Lampertheimern vier Punkte abgezogen – sonst hätte es sogar für die Meisterschaft gereicht. Jubeln konnten die Spargelstädter trotzdem, denn als Tabellenzweiter der Kreisliga A steigen die Azzurri direkt auf und spielen in der kommenden Saison in der Kreisoberliga.

Den nächsten Schritt gemacht

„Das war für uns eine Riesensaison. Mir war schon bewusst, dass wir eine gute Truppe haben und mithalten können. Die Frage war, ob die Mannschaft bereit ist, den nächsten Schritt zu machen – und den hat sie gemacht. Dafür spricht nicht zuletzt unsere überzeugende Statistik“, freut sich Azzurri-Coach Martin Göring über den Aufstieg.

Auch von den Vereinsoberen bekam die Azzurri-Elf jede Menge Lob. Dort ist man mächtig stolz auf den Aufstieg: „Bis das Virus die Liga lahmgelegt hat, haben alle super zusammengearbeitet und sich den Erfolg damit absolut verdient. Die Mannschaft hat toll funktioniert und war immer gut drauf“, sagt Spielausschusschef Guiseppe Sanfilippo. Eine zünftige Aufstiegsfeier gab es wegen der Kontaktbeschränkungen aber noch nicht. „Das werden wir sicherlich irgendwann nachholen. Momentan können wir ja noch nicht einmal trainieren. Da ist so etwas schwierig“, so Sanfilippo. Auch wenn der Trainer gern das gesamte Team in den Vordergrund rückt, hat für Sanfilippo Martin Göring einen Hauptanteil am Erfolg: „Unser Coach hat tolle Arbeit gemacht. Er hat die Mannschaft immer genau richtig motiviert und ein Auge für seine Spieler. Dazu beweist er das nötige menschliche Fingerspitzengefühl. Die Mannschaft hat es ihm dann mit Punkten gedankt.“

Dass die Saison abgebrochen werden musste und in der A-Liga nach der Winterpause nur ein Spiel durchgeführt werden konnte, schmälert für Göring den Erfolg in keinster Weise: „Wir müssen deshalb überhaupt kein schlechtes Gewissen haben. Meine Truppe war immer fleißig, die Trainingsbeteiligung war hoch und alle waren füreinander da. Das hat richtig Spaß gemacht.“

Schlüsselmomente in der Saison waren für Göring die Spiele gegen den ISC Fürth, die SG Unter-Abtsteinach und die Auswärtspartie beim TSV Aschbach. Auch gegen den TSV Reichenbach hat seine Elf gut gespielt, auch wenn am Ende eine von drei Saisonniederlagen in der Statistik stand: „Diese Niederlage war sehr schade, denn wir haben da ein Riesenspiel gemacht. Aber daraus haben wir dazugelernt und es danach wieder besser gemacht. Manchmal hatten wir dann auch das nötige Glück, wie etwa bei unserem Sieg gegen den FV Biblis.“

Göring gibt das Lob weiter

Geärgert hat sich Göring lediglich über die Niederlage gegen den VfR Fehlheim II: „Danach war ich richtig angefressen, denn das war total unnötig. Wir haben 2:0 geführt und am Ende dumm mit 2:3 verloren. Doch auch nach den Niederlagen haben wir nie an uns gezweifelt und immer weiter gearbeitet. Insgesamt sind wir deutlich reifer geworden.“

Bedanken möchte sich Göring neben seinen Spielern auch bei seinem Trainerteam: „Mein Co-Trainer Oliver Rosinski kam erst zum Ende der Vorrunde zu uns, war aber wichtig. Er ist ein sehr guter Trainer und weiß in allen Klassen, worauf es ankommt. Außerdem haben wir mit Torsten Massoth den besten Torwarttrainer weit und breit. Er macht jeden Keeper besser. Auch unser Präsident Angelo Accassio, unser Sportlicher Leiter Holger Riffel und unser Spielausschusschef Guiseppe Sanfilippo haben die Mannschaft immer bestens unterstützt.“

