Nur ein bisschen zufrieden

Bürstadt.Ein rundum zufriedenes Gesicht war gestern Nachmittag auf dem Sportplatz der Bürstädter Eintracht nicht auszumachen – hüben wie drüben nicht. Über die Punkteteilung beim 1:1 (1:0) zwischen Eintracht Bürstadt und dem FC 07 Bensheim in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt konnte und wollte sich allerdings auch niemand nicht beschweren.

Es war ein flotter Restrundenauftakt, den der Zwölfte Bürstadt und der Fünfte Bensheim den 120 Zuschauern boten. „Wenn man 1:0 führt und das 1:1 kassiert, blickt man immer anders auf das Endergebnis, als wenn man 0:1 zurückliegt und den Ausgleich erzielt. Ich denke aber, dass es ein leistungsgerechtes Unentschieden ist“, erklärte Eintracht-Spielertrainer Benjamin Sigmund und holte aus: „In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, in der zweiten Halbzeit hat Bensheim dann egalisiert. Aber wir hatten weiterhin gute Situationen und kamen dem zweiten Tor sehr nah.“

Da Costa fehlt krank

Ähnlich sah es David Suljic. Bensheims Co-Trainer und Sportlicher Leiter vertrat Spielertrainer Elton da Costa – der Ex-Profi fehlte wegen eines Magen-Darm-Infekts. „Das Ergebnis ist okay, auch wenn wir uns sicherlich mehr vorgenommen hatten. In der ersten Hälfte haben wir enttäuscht, das waren zu viele Einzelaktionen und nicht das, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet hatten. In der zweiten Hälfte haben wir früh das 1:1 gemacht und gute Chancen liegen gelassen. Aber auch Bürstadt hatte Möglichkeiten.“ Mit Blick auf das zweite Remis gegen Bürstadt – das Hinspiel am ersten Spieltag war ebenfalls 1:1 ausgegangen – lobte Suljic die Hausherren: „Die Eintracht hat zweimal gezeigt, wie man gegen uns Fußball spielt.“ Das demonstrierte die Sigmund-Elf von der ersten Minute an und erarbeitete sich schnell leichte optische Vorteile. Nach einer Viertelstunde war es dann Klaudi Buraku, der nach einem Eckball von Fabio Cappello am höchsten sprang und zum 1:0 einnickte (15.). Verbandsliga-Absteiger Bensheim meldete sich zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff zurück. Nach einer Flanke von Florian Budimir konnte der zur Pause eingewechselte Antonio Roa Pozo mühelos aus kurzer Distanz zum 1:1 einschieben (47.). „Den haben wir zu frei stehen gelassen“, kritisierte Sigmund. In Minute 59 verpasste Xhino Dushaj die erneute Eintracht-Führung, als er nach schöner Einzelaktion mit Risiko knapp über das Tor schoss.

Zwei Minuten später hatte die Eintracht Glück, als der gebürtige Hofheimer Niclas Blüm das kurze Eck anvisierte, sein Schuss jedoch vom Pfosten abprallte. Dushaj (68.) und Flamur Bajrami (76.) vergaben weitere gute Chancen für die Eintracht, Roa Pozo (80.) und Blüm (81.) gehörten die besten Gelegenheiten in einer starken Bensheimer Schlussphase. cpa

© Südhessen Morgen, Montag, 25.02.2019