Nur Krystof Benes kann Paroli bieten

Ried.In der Tennis-Bezirksliga muss der Herrenvierer des TC Bürstadt II weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Beim Heimspiel gegen den TC Traisa kassierten die Bürstädter eine 1:5-Niederlage. Besser lief es dagegen für das Damenquartett des TC Lampertheim, das dem Tabellenzweiten TAS Pfungstadt ein Unentschieden abtrotzen konnte. In der gleichen Bezirksligagruppe kamen die Damen des TC Bürstadt bei Ligaschlusslicht MSG TC Ober-Ramstadt/TC Traisa nicht über ein 3:3-Remis hinaus.

TC Bürstadt II – TC Traisa 1:5

Auch nach dem vierten Saisonspiel in diesem Jahr bleibt der Bezirksliga-Herrenvierer des TC Bürstadt als einziges Team in der ersten Gruppe der Viererteams ohne Sieg und geht als Gruppenletzter in die Sommerpause, während Traisa durch den Auswärtssieg auf den zweiten Tabellenplatz kletterte.

Bereits in den Einzeln machten die Gäste den Gesamtsieg perfekt, alle vier Matches gingen an den TCT. Lediglich Bürstadts Spitzenspieler Krystof Benes zwang seinen Gegner in den dritten Satz, unterlag dort aber im Tiebreak. Die glatte Bürstädter Gesamtniederlage verhinderten Jan-Henrik Kohl/Manuel Gondolph durch einen Sieg im zweiten Doppel. Das Bürstädter Duo setzte sich im Champions-Tiebreak mit 10:6 durch.

TC Lampertheim – Pfungstadt 3:3

Gegen den aktuellen Gruppenzweiten TAS Pfungstadt gelang den Damen des TC Lampertheim ein 3:3-Remis. Dabei sah es nach den Einzelspielen eher nach einem Auswärtssieg für die Pfungstädterinnen aus. Lediglich Tamara Brüderle brachte auf der ersten Position ihr Match durch und hielt die Spargelstädterinnen damit im Spiel. Da das TCL-Quartett anschließend beide Doppelpartien gewinnen konnte, wurde die Niederlage verhindert. Damit gehen die Lampertheimerinnen als Gruppenfünfte in die Sommerpause.

Ober-Ramstadt/Tr. – Bürstadt 3:3

Die Bürstädter Damen müssen nach einem Auswärtsremis gegen die MSG Ober-Ramstadt/Traisa ohne Saisonsieg in die Sommerpause gehen. Dabei lief es zumindest auf den ersten beiden Einzelpositionen gut für die Bürstädterinnen. Alicia Klenk und Talisa Halter gewannen ihre Einzel in je zwei Sätzen, danach kam die MSG jedoch zurück und glichen aus. Im ersten Doppel mussten Alicia und Sophia Klenk über die volle Distanz gehen. Am Ende unterlagen die Schwestern durch ein 6:10 im Champions-Tiebreak. Im zweiten Doppel retteten Paula Vargas und Caroline Jahr durch einen Zwei-Satz-Sieg zumindest das Unentschieden. rago

