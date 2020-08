Nur vage Prognose für Hessenliga

Bürstadt.Die Corona-Vorschriften im hessischen Tischtennis sind formuliert – jetzt kann es losgehen. Als eine der ersten Mannschaften aus dem Ried ist das erste Damenteam des TV Bürstadt gefordert. Am Samstag (19 Uhr) bestreiten die Bürstädterinnen bei der SG Kelkheim ihren Auftakt in der Hessenliga Süd-West.

„Die Mädels freuen sich, dass wieder gespielt wird“, berichtet Bürstadts Trainer und Abteilungsleiter Frank Rosenberger. Seit dem 6:8 gegen den TTC Biebrich am 7. März haben die TVB-Damen keine Partie mehr bestritten. „Freundschaftsspiele gab es keine, es geht also von 0 auf 100“, meint Rosenberger. Trainiert haben die TVB-Damen, die im März bei Saisonabbruch auf Platz sieben lagen, allerdings schon – und das durchaus fleißig. Die fünfte Woche der Sommerferien zogen die Südhessinnen von Montag bis Freitag als obligatorische Trainingswoche durch.

Höfles Weggang schmerzt

Den Wegfall der Doppel stuft Rosenberger bei den Damen als „nicht so spielentscheidend“ ein. „Es gibt zwölf Einzel, also genug Spiele, um herauszufiltern, wer die bessere Mannschaft ist“, nimmt der TVB-Abteilungsleiter die neue Regelung sportlich. Das Match beim Vorjahressechsten Kelkheim sieht Rosenberger als Standortbestimmung. „In der Vorrunde haben wir dort recht klar 4:8 verloren. Das ist eine starke Mannschaft“, weiß Bürstadts Coach. Bei der Saisonprognose bleibt er vage: „Nach dem Weggang von Lea Höfle auf Position eins ist klar, dass wir es schwer haben werden. Die Liga ist größer und stärker geworden, es gibt drei direkte Absteiger. Wir hoffen, dass wir in den ersten Begegnungen ein paar Pünktchen sammeln können.“ Laura Rosenberger, Claudia Müller, Fabienne Zorn und Laura Wunder sollen es richten. Celine Plischka (Urlaub) fehlt. cpa

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.08.2020