Ohne Chance in Berlin

Lampertheim.Uwe van gen Hassend, der Vorsitzende des Tischtennis-Clubs (TTC) Lampertheim, fasste sich kurz. „Berlin war diesmal keine Reise wert“, hielt der TTC-Boss fest. Knapp 1200 Kilometer legte die erste TTC-Herrenmannschaft am Wochenende zurück. Der Lohn für den organisatorischen Aufwand blieb jedoch aus: Bei Top-Favorit Hertha BSC quittierte der amtierende Vizemeister der 3. Bundesliga Nord eine 1:6-Niederlage.

Die TTC-Klatsche in der Bundeshauptstadt ist als standesgemäß zu bezeichnen. „Die Mannschaft hat wacker gekämpft und alles gegeben. Da gibt es keinen Vorwurf zu machen“, meinte van gen Hassend – und ergänzte vielsagend: „Aber wir hätten schon einen Super-Sahnetag erwischen und bei Berlin hätte ein Spieler Kopfschmerzen bekommen müssen, damit für uns etwas drin gewesen wäre. Diese Hertha-Mannschaft hat keinen Schwachpunkt und wird die Liga dominieren. Es würde mich wundern, wenn Berlin in dieser Saison überhaupt einen Punkt liegen lässt.“ Im Doppelauftakt konnte Lampertheim den Herthanern durchaus noch Paroli bieten. Alfredas Udra/Istvan Molnar entschieden das Kräftemessen der Spitzendoppel gegen Jakub Kosowski/Hartmut Lohse nach einem 0:2-Rückstand mit 3:2 für sich. „Die haben sich super reingebissen“, lobte van gen Hassend das TTC-Duo. Auch Andrey Semenov/Dmitry Zakharov waren gegen Philipp Floritz/Torben Wosik alles andere als chancenlos. Im dritten Satz verspielten sie jedoch vier Satzbälle, so dass letztlich eine Vier-Satz-Niederlage stand.

„Das ist ein Zweitliga-Team“

In der Einzelphase machte die individuelle Klasse der Hertha-Cracks den Unterschied. Der frühere deutsche Nationalspieler Floritz fertigte Semenov in drei Sätzen ab. Udra, Zakharov und Molnar schafften es gegen Kosowski, Wosik und Lohse jeweils in den vierten Satz. Im Duell der Nummer-eins-Spieler machte der Litauer Udra trotz einer Erkältung ein „Riesenspiel“ gegen Floritz, wie van gen Hassend betonte. Nach einer 2:1-Führung für den Lampertheimer zog Floritz allerdings davon (4:11, 11:9, 14:12, 8:11, 8:11). „Wenn es optimal läuft, verlieren wir vielleicht nur 3:6. Mehr wäre aber wirklich nicht drin gewesen. Das ist eine Zweitliga-Mannschaft und nicht unser Maßstab“, erkannte van gen Hassend neidlos an.

Die Berliner Dominanz spiegelt sich nunmehr im Klassement der Nord-Gruppe wider. Hier hat Hertha BSC mit 10:0 Punkten klar die Nase vorn. Die TTC-Herren, die bei 3:3 Punkten stehen, finden sich gleichauf mit Aufsteiger Hannover 96 auf Rang fünf wieder. „Unser Ziel aus den ersten drei Spielen waren 4:2 Punkte“, macht van gen Hassend das 5:5-Heimremis gegen Schwarzenbek am ersten Spieltag als Punktverlust aus: „Wir liegen fast im Soll. Umso wichtiger ist ein Sieg zu Hause gegen Siek. Wenn wir die schlagen, sind die hinteren Plätze etwas weiter weg. Auch gegen den SC Buschhausen und Hannover geht etwas.“

Nach dem Heimspiel gegen Siek am 2. November treffen die TTC-Herren innerhalb von 15 Tagen auf Buschhausen (1:5 Punkte), den TTC Fulda-Maberzell II (6:6 Punkte) und Hannover 96. „Wir wollen eine positive Bilanz aus diesen Spielen holen“, stellt van gen Hassend klar. Mit einer positiven Ausbeute könnten die Lampertheimer die angestrebte Top-fünf-Platzierung ins Visier nehmen. „Platz fünf oder sechs ist in dieser Saison realistisch“, zieht der TTC-Boss eine erste Zwischenbilanz: „Wir sind sicher keine schlechte Mannschaft, aber kein Top-Team. Andere Mannschaften sind um einen Spieler besser geworden.“

Oberliga-Damen unter Zugzwang

In der Oberliga steht das TTC-Damenteam nach einem verkorksten Start unter Druck. Am Wochenende bietet sich den Südhessinnen eine doppelte Gelegenheit, um die Auftaktniederlagen gegen Aufsteiger Haunedorf (4:8) und Langen II (6:8) zumindest ein wenig zu korrigieren. Am Samstag (15 Uhr, Sedanhalle) treffen die TTC-Damen zu Hause auf den Siebten TSV Langstadt III (1:5 Punkte). Am Sonntag (11 Uhr) geht es zum TTC Salmünster (4:0 Punkte). „Gegen Langstadt III müssen wir etwas Zählbares zustande bekommen“, spricht van gen Hassend von einem „richtungsweisenden Spiel“. Zumal er davon ausgeht, dass in Salmünster wenig zu machen sein wird: „Salmünster hat sich extrem verstärkt und ist für mich der Top-Meisterschaftskandidat.“

