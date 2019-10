Olympia-Coach Düpre muss improvisieren

Ried.Nach der 2:3-Heimniederlage gegen Tabellenführer SC Rodau trifft Fußball-B-Ligist FC Olympia Lampertheim am Sonntag erneut auf eine Spitzenmannschaft. Die Elf von Trainer Thomas Düpre muss sich beim Tabellendritten TSV Weiher beweisen. Dort sah die Olympia in den vergangenen Jahren zwar relativ gut aus, doch die Favoritenstellung liegt auch dieses Mal klar bei den Odenwäldern. Patrick Andres, der Sportausschussvorsitzende der Olympia, legt Wert darauf, dass sein Verein im Mörlenbacher Gemeindeteil nur dann etwas holen kann, wenn das Team von der ersten bis zur letzten Minute sehr konzentriert zu Werke geht.

„Wir müssen außerdem unsere Passgenauigkeit verbessern und uns mit der Kritik am eigenen Mitspieler zurückhalten“, sieht Andres im Spiel des FCO einige verbesserungswürdige Punkte.

Sieben Ausfälle

Beide Mannschaften werden am Sonntag allerdings nicht in Bestbesetzung antreten können. FCO-Trainer Düpre ist bei wohl sieben Ausfällen zum Improvisieren gezwungen. Neben den verletzten André Braun, Samin Sengün und Aiman Bnshi steht auch hinter Dennis Becker und Heiko Hanusch ein Fragezeichen. Yannick Schmitz ist krank und Thomas Gerner angeschlagen. Immerhin wird Kapitän Arton Kabashi in die Mannschaft zurückkehren.

Der Samstag vor einer Woche war ein erfolgreicher Tag für die SG Hüttenfeld. Die Ried-Elf holte gegen Rimbach einen 0:3-Rückstand auf und gewann letztlich mit 6:3. Auch nun, wenn die SGH beim SV/BSC Mörlenbach antritt, sollen nach Möglichkeit drei Punkte errungen werden. Den Mörlenbachern, die aktuell auf dem drittletzten Tabellenplatz ein bescheidenes Dasein fristen, ist dabei die Hüttenfelder Stärke nicht entgangen.

Respekt vor Lerchl und Rathgeber

„Natürlich haben wir den guten Start des Aufsteigers wahrgenommen. Gerade den beiden Torgaranten Tobias Lerchl und Kevin Rathgeber gilt unser besonderes Augenmerk. Am Ende der Begegnung aber sollen die Punkte in Mörlenbach bleiben“, hofft der neue SV/BSC-Trainer Steffen Knapp auf eine Wende zum Besseren und auf einen Sieg.

Bei der Sportvereinigung Affolterbach muss sich die zweite Mannschaft der FSG Riedrode beweisen. Obwohl die Odenwälder drei Plätze hinter den Riedrodern rangieren, haben beide Mannschaften bislang zwölf Punkte erzielt. Und dabei hat Affolterbach ein Spiel weniger ausgetragen. hias

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.10.2019