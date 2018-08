Olympia gibt sich nicht auf

Ried.In der Fußball-Kreisliga B Bergstraße kommt die FSG Riedrode II, die gestern mit 1:4 bei der Sportvereinigung Affolterbach verlor, offensichtlich mit der Odenwälder Höhenluft nicht zurecht. Schiedlich, friedlich trennten sich der FC Olympia Lampertheim und der SV Kirschhausen 1:1 unentschieden.

SV Affolterbach – FSG II 4:1

Vor allem nach dem Wechsel brannten die Platzherren ein spielerisches Feuerwerk ab, so dass die wenig erfolgsverwöhnten Anhänger kaum ihren Augen trauten. In der 47. Minute eröffnete Timo Haiser, der per Nachschuss traf, den Torreigen. Noch wehrten sich die Riedroder. So gelang Lukas Eichler, der schön freigespielt wurde, in der 54. Minute aus sieben Metern das 1:1. Frank Sattler, Urgestein im Tor der Affolterbach, war geschlagen. Die Schlussphase gehörte aber eindeutig den Gastgebern, die in der 60. Minute durch einen schönen 18-Meter-Freistoß von Joachim Hademer mit 2:1 in Führung gingen. Sieben Minuten später hieß es 3:1, als Thilo Kessler per Kopf traf. Das 4:1 fiel praktisch mit dem Schlusspfiff. Der erfahrene Enes Sejaric drehte sich um seinen Riedroder Gegenspieler und schob ein.

Oly Lampert. – SV Kirschhausen 1:1

Auf der einen Seite die sich im Umbruch befindende Lampertheimer Mannschaft, auf der Gegenseite der SV Kirschhausen mit viel Zuwachs aus der eigenen A-Jugend: Die Begegnung war ein Spiel mit vielen Grünschnäbeln. Aber trotz der Tatsache, dass auch bei Kirschhausen viele junge Spieler in der Mannschaft standen, hatten die Lampertheimer vor ihren Gästen viel zu viel Respekt. Aufgrund der Olympia-Unerfahrenheit fiel auch das 0:1 in der neunten Minute. Hier machte es sich Kirschhausens Jason Behrman zunutze, dass die Lampertheimer Abwehr auf Abseits spielte. „Es spricht für unsere Mannschaft, dass sie sich nie aufgab, mannschaftlich geschlossen agierte und in kämpferischer Hinsicht alles gab“, freute sich FCO-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres über das beherzte Auftreten der Lampertheimer Elf.

So kämpften sich die tapferen Olympianer langsam aber sicher in die Begegnung und störten sich nicht daran, dass die Gäste aus dem Heppenheimer Stadtteil möglicherweise einen kleinen spielerischen Vorteil hatten. In der 74. Minute war der Jubel entsprechend groß, als Zugang Heiko Hanusch beim 1:1 erneut seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte. Und dennoch hätte Kirschhausen die Begegnung gut und gerne als Sieger verlassen können. Behrman steuerte nämlich in der 89. Minute alleine aufs Lampertheimer Gehäuse zu, verpasste aber einen cleveren Abschluss und hob den Ball übers Tor. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 27.08.2018