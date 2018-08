Olympia hat noch Luft nach oben

Lampertheim.Bereits um 11 Uhr empfing gestern morgen der FC Olympia Lampertheim in der Fußball-Kreisliga B die zweite Mannschaft der Spielvereinigung Fürth und heimste trotz der ungewöhnlichen Uhrzeit einen 4:1-Sieg ein. Für Patrick Andres, den Sportausschussvorsitzenden der Olympia, war die Leistung seiner Mannschaft allerdings nicht berauschend.

„Ab der 20. Minute haben wir das Spiel komplett aus der Hand gegeben. Wir haben aufgehört zu kicken“, bedauerte Andres. Zu diesem Zeitpunkt führte die Olympia allerdings mit 1:0, nachdem Heiko Hanusch in der elften Minute seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt hatte. In der Folge waren die Fürther spielbestimmend und wären fast in 21. Minute zum Ausgleich gekommen, doch Tobias Dubiel im Tor der Olympia, hielt einen Strafstoß des Fürther Kalts. Eine Viertelstunde später holte Metzger Versäumtes nach und erzielte das 1:1.

Reichardt schnürt Doppelpack

Etwas überraschend fiel das für die Olympia so wichtige 2:1, als Michael Reichardt eine lange Flanke von Rückkher verwertete (65.). Und fast wäre in der 74. Minute erneut der Ausgleich für die Gäste gefallen, doch Fürths Metzger bekam den Ball nicht unter Kontrolle, so dass FCO-Akteur Birinci auf der Linie klärte. Im Gegenzug gelang der Olympia das 3:1. Erneut trug sich Reichardt in die Torschützenliste ein. Über einen Konter fiel schließlich das 1:4, bei dem Spielführer Justin Ekkerink für die effiziente Olympia traf.

„Wir haben jetzt einen guten Start hingelegt. Doch man darf auch nicht vergessen, dass wir gegen Gegner gewonnen haben, die am Ende kaum im oberen Tabellendrittel stehen können“, zog Andres ein erstes Fazit der noch jungen Saison. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 20.08.2018