Ried.In der Fußball-B-Liga Bergstraße geben sich die Spitzenmannschaften derzeit im Lampertheimer Adam-Günderoth-Stadion die Klinke in die Hand. Nach der SG Unter-Abtsteinach II stattete die TG Jahn Trösel dem großen Stadion an der Mannheimer Straße einen Besuch ab. Und nun kommt der TSV Weiher, der den Relegationsplatz, den er derzeit einnimmt, am liebsten behalten möchte. „Weiher steht in der Abwehr um Spielertrainer Steffen Maas sehr kompakt. Es spricht klar für den TSV, dass er die zweitbeste Abwehr der Liga stellt. Der Kader wiederum ist sehr ausgeglichen. Hier kann neben Torjäger Sebastian Barth Jeder Tore schießen“, hat Patrick Andres, Sportausschussmitglied des FC Olympia Lampertheim, gehörigen Respekt vor den Odenwäldern mit dessen Abteilungsleiter Niklas Helfrich er freundschaftlich verbunden ist.

Seine Lampertheimer Mannschaft wolle aber in jedem Fall drei Punkte behalten. Dass sich Andres hierbei eine Chance ausrechnet, liegt nicht zuletzt am großartigen Auftritt seiner Olympianer beim jüngsten 2:1-Heimsieg über Trösel.

Wichtig sei laut Andres, dass seine Mannschaft so konzentriert zu Werke gehe wie gegen die TG. Bereits im Hinspiel im vergangenen September habe sich gezeigt, dass die Lampertheimer gegen Weiher mithalten können. Personell gibt es im Vergleich zum vergangenen Wochenende wenige Veränderungen. Tolga Sezer, der dauerhaft sonntags arbeiten muss, fällt wahrscheinlich aus. „Hier entscheidet sich kurzfristig, ob wir für ihn noch ein Schlupfloch finden“, hofft Andres. Dafür ist Max Heinze wieder an Bord.