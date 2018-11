Olympia hofft auf Revanche

Ried.In der Fußball-B-Liga Bergstraße hat die FSG Riedrode II ihre Krise endgültig überwunden. Seit vier Spielen ist die Elf von Andreas Zinke ungeschlagen und muss sich fragen lassen, wann das Saisonziel Klassenerhalt nach oben korrigiert wird. Am Sonntag könnten die Verantwortlichen ein bisschen schlauer sein.

Dann kommt der TSV Hambach, der am vergangenen Sonntag mit 3:1 beim FC Odin Schönmattenwag gewann. „Hambach ist die Mannschaft der Stunde und wir tun gut daran, den Gegner nicht an unserem 4:1-Erfolg im Hinspiel zu messen. Allzu ehrfürchtig aber wollen wir nicht sein. Wir spielen zu Hause und wollen gewinnen“, sagt Zinke, zumal Fabian Schuster und Mirko Alimi zurückkehren. „Wir können aus dem Vollen schöpfen“, bemerkt Zinke.

„Wir haben mit dem SC Rodau noch ein Hühnchen zu rupfen“, erinnert sich Patrick Andres, der Sportausschussvorsitzende des FC Olympia Lampertheim ungern an das 3:6 zum Saisonauftakt zurück. „Wir haben viel Lehrgeld bezahlt. Aber inzwischen hat unsere junge Mannschaft dazugelernt“, bemerkt Andres nicht ohne Stolz. Er freut sich, dass sich der Verdacht auf Schulterbruch bei Samin Sengün, der beim 3:1 in Bensheim ausfiel, nicht bestätigt hat. Dennoch wird Sengün gegen Rodau nicht zur Verfügung stehen. Dafür bietet sich Mehmet Ceylan nach seiner verbüßten Sperre an. „Wir haben die Chance, uns mit einem Heimsieg Luft im Abstiegskampf zu verschaffen“, hofft Andres auf einen Sieg. hias

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.11.2018