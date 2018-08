Anzeige

Als Fabian Neeb in der 50. Minute einen krassen Hambacher Abwehrfehler nutzte, bedeutete dies das 1:3 und damit die vorzeitige Entscheidung. Czagatay Daldal erhöhte per Kopf in der 90. Minute auf 1:4.

SC Rodau – Olympia Lampert. 6:3

Eine deutliche Niederlage bezog die Olympia im Zwingenberger Stadtteil. „Ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf. Das war ein einziger Lernprozess“, versuchte Olympia-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres das 3:6 zu relativieren. In der Anfangsphase wäre fast die Führung für die Gäste gefallen, doch Justin Ekkerink und Heiko Hanusch vergaben gute Möglichkeiten. Nach und nach nahmen die Rodauer Fahrt auf. Dank der Treffer von Abdullah Zery (10.) und Robert Richter (18., 27.) hieß es nach 27 Minuten 3:0. Das zwischenzeitliche 3:1 durch Leon Rückher (35.) steigerte die Siegeschance der Lampertheimer kaum, zumal Mirco Müller in der ersten Minute der Nachspielzeit den alten Abstand wiederherstellte – 4:1.

Etwas ausgeglichener ging es nach dem Wechsel zu. Zwar hatten die Rodauer in Maik Müller und Florian Mitsch zwei weitere Torschützen, doch auch Olympia-Zugang Heiko Hanusch stand dem mit seinen beiden Toren in der 50. und 89. Minute in Nichts nach. hias

