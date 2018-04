Anzeige

Lampertheim.Ausgerechnet im Stadtderby gegen die zweite Garnitur der Turner musste die Lampertheimer Olympia die vierte Niederlage in Folge hinnehmen. Mit 0:3 (0:1) verlor die Mannschaft von Trainer Patrick Andres. „Langsam wird es eng für uns. Wir müssen uns anstrengen, zumindest die Relegation zu retten. Gegen den TVL war für uns aber nicht mehr drin. Wir wussten ja vorher, dass wir gegen diese Mannschaft nur eine Chance haben würden, wenn die einen schlechten Tag haben“, sagte Andres. „Ich kann meiner Truppe keinen Vorwurf machen, denn keiner meiner Spieler hat sich aufgegeben. Dennoch muss man sagen, dass wir mit dem 0:3 noch gut bedient sind, die Turner hätten bereits zur Halbzeit auch deutlich höher führen können.“

So hatte die Olympia etwas Glück, dass der TVL es in der ersten Halbzeit bei nur einem Treffer von René Salzmann (18.) beließ. In der zweiten Hälfte erhöhten die Turner den Druck aber zusehends, zudem machten die heißen Temperaturen der Olympia das Leben schwer. Pascal Simon (83.) und Patrick Bleiziffer (90.) schraubten das Ergebnis zum 3:0-Endstand in die Höhe.

Dass die Turner nach der Abmeldung des Gruppenligateams mit einer deutlich verstärkten Mannschaft antreten konnten, war für Andres kein Problem: „Das ist ja bereits seit Februar bekannt. Jeder andere Verein würde in so einer Situation genauso handeln und hätte diese Möglichkeit genutzt. Ich kann dem TVL deshalb absolut keinen Vorwurf machen, da ist vielmehr der Verband gefragt. Wir müssen unsere Punkte einfach woanders holen, denn mindestens drei bis vier brauchen wir für den Klassenerhalt noch.“ rago