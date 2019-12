Olympia Lorsch findet Trainer-Duo

Lorsch.Rechtzeitig die Weichen für die Saison 2020/21 hat nun der abstiegsbedrohte Fußball-Kreisoberligist SC Olympia Lorsch gestellt. Der Club präsentierte mit Sebastian Lindner/Denis Holdschick das neue, gleichberechtigte Trainerduo. Beide entstammen der Jugend des Vereins, was Vorsitzender Christian Eichhorn als Glücksfall wertet: „Etwas Besseres hätte uns nicht passieren können. Dass wir beide für das Traineramt gewinnen konnten, ist toll.“ Während Denis Holdschick aktuell für den FC 07 Bensheim in der Gruppenliga Darmstadt spielt und in der laufenden Saison 15 Tore schoss, schnürt der frühere Jugendnationalspieler Sebastian Lindner derzeit die Fußballstiefel für den Südwest-Oberligisten Arminia 03 Ludwigshafen. hias

