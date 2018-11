Olympia mit Respekt gegen Fürth

Ried.Es war langgezogen und laut, das „Olympia“, das die Spieler des FC Olympia Lampertheim voller Inbrunst johlten, als sie im Adam-Günderoth-Stadion einen Kreis gebildet hatten. Und sie hatten guten Grund zur Freude: Der 3:2-Sieg über den SC Rodau brachte nicht nur drei Punkte, sondern auch den Sprung auf Rang zwölf. Jetzt sind es bereits acht Punkte, die die Olympianer Vorsprung auf Relegationsplatz 15 haben, der von der zweiten Mannschaft des FC Fürth belegt wird. Noch einen Rang schlechter steht die zweite Mannschaft der Spielvereinigung Fürth da. Und die ist der kommende Auswärtsgegner des FC Olympia.

„Mit den Fürthern treffen wir auf eine Mannschaft, vor der wir jede Menge Respekt haben. Schon in den vergangenen Jahren waren Spiele gegen diesen Gegner etwas Besonderes“, erklärt Olympia-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres.

Ihm ist nicht entgangen, dass die Fürther nach dem Trainerwechsel Tuncay Dalcicek für Jonas Maurer wesentlich agiler sind. So gelang ihnen unlängst ein Erfolg in Rodau, was mitverantwortlich dafür war, dass sich die Rodauer von Trainer Manuel Seberkste trennten. „Die Fürther treten sehr robust und mannschaftlich geschlossen auf. Sie haben das Potenzial, um alsbald den Tabellenkeller zu verlassen“, lobt Andres. Aber auch seine Olympia gibt ihm keinen Anlass zu klagen. Seit drei Spielen ist die Mannschaft ungeschlagen. Auch personell sieht es richtig gut aus, lediglich Samin Sengüng und Justin Ekkerink fehlen.

T. W.-Michelbach – FSG Riedode II

Nach Schönmattenwag reisen muss die FSG Riedrode II. Gegner Türkspor Wald-Michelbach kann zwar dem inzwischen als Meisterschaftsanwärter Nummer eins gehandelten Mitaufsteiger ISC Fürth nicht das Wasser reichen, doch 26 Punkte sind aller Ehren wert. hias

