Olympia nach 3:2 erleichtert

Ried.Jeweils drei Tore erzielten die zweite Mannschaft der FSG Riedrode und die Lampertheimer Olympia. Während diese Trefferanzahl in Riedrode nur zu einem Unentschieden gegen den TSV Hambach reichte, siegten die Olympianer mit 3:2 gegen den SC Rodau.

FSG Riedrode II – TSV Hambach 3:3

Von Beginn an wussten die Riedroder, dass die Hambacher wesentlich stärker waren als im Hinspiel, das die FSG II mit 4:1 gewann. Und so überraschte es kaum, dass die Elf aus dem Heppenheimer Stadtteil zur Pause mit 2:0 führte. Die Treffer von Nicolas Fetsch und Felix Schwab fielen ganz kurz vor der Halbzeitpause.

So bedurfte es nach Wiederbeginn einer Riedroder Kraftanstrengung, um den Ausgleich zu erzielen. Gelang Sascha Krumpholz zunächst das 1:2 in der 50. Minute, glückte Cagatay Daldal 16 Minuten später der vielumjubelte Ausgleich zum 2:2. Nach Dennis Ragallers 2:3 in der 71. Minute gingen die Hambacher zwar abermals in Führung, doch Pedro Bozanovic sorgte mit seinem Treffer in der 85. Minute für den 3:3-Endstand.

Oly. Lampertheim – SC Rodau 3:2

Freistoß für Rodau, danach ein großes Durcheinander im Lampertheimer Strafraum und schließlich ein Gegentor. So fielen die Gästetreffer durch Patrick Pacholczyk (18.) und Abduallah Zerey (40.). Die Olympia-Tore erzielte Heiko Hanusch, der in der zehnten und 42. Minute jeweils von seinem Bruder Simon gekonnt bedient wurde.

„Wir haben gut begonnen. Doch nach dem Rodauer Ausgleich hat sich in unseren Reihen Verunsicherung breit gemacht. Überhaupt fiel auf, dass beide Abwehrreihen äußerst unkonzentriert agierten“, brachte es Sportausschussvorsitzender Patrick Andres auf den Punkt. So freute es ihn umso mehr, dass Michael Reichardt nach einer Einzelleistung das 3:2 erzielte (63.) und sich die Olympia ein Polster auf die gefährdeten Tabellenregion herausgearbeitet hat. „Wir wollten den Sieg einfach viel mehr als Rodau. Das hat sich ausgezahlt“, so Andres. hias

