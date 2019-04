Olympia setzt Serie fort

Ried.Der FC Olympia Lampertheim hat seinen Lauf in der Fußball-B-Liga fortgesetzt – und einen Sieg eingeheimst, der in seiner Deutlichkeit als die Überraschung des gestrigen Spieltags durchgeht. Bei der FSG Riedrode II feierte die Elf von Trainer Thomas Düpre einen 7:2 (3:2)-Erfolg.

Der dritte Dreier in Serie verschlug Patrick Andres fast die Sprache. „Das war heftig“, holte Lampertheims Sportausschussvorsitzender aus: „Vor drei Wochen haben wir die Jungs in die Pflicht genommen. Dass sie Fußball spielen können, wissen wir. Dass wir in Riedrode bestehen können, wissen wir auch. Vor dieser Leistung, vor allem in der zweiten Halbzeit, muss ich aber meinen Hut ziehen. Die junge Mannschaft hat speziell nach den zwei unnötigen Gegentoren kurz vor der Pause gezeigt, dass sie mit Drucksituationen umgehen kann.“

Nach einem Doppelpack von Heiko Hanusch (3./27.) und dem 3:0 durch Justin Ekkerink (41., Handelfmeter) brachten Marcell Gluth (43.) und Perica Bozanovic (44.) die FSG-Reserve zurück. Nach dem Seitenwechsel spielten die Gäste den Ried-Rivalen schwindelig. Michael Reichardt erhöhte auf 4:2 (51.) und 5:2 (56.), Özcan Bagci (73.) und Ekkerink (81.) schraubten das Resultat in die Höhe. „Von der FSG war ich etwas enttäuscht. Das war nicht das Gelbe vom Ei“, fand Andres. Duro Bozanovic, Trainer der ersten FSG-Mannschaft, nahm die „Zweite“ in Schutz: „Im Moment merkt man, dass unsere beiden Mannschaften unter den vielen personellen Engpässen leiden.“

Wahrend Riedrode II als Sechster (42 Punkte) nur noch Außenseiterchancen auf die Relegation hat, liegt der FC Olympia (30 Punkte) weiter acht Zähler über der Abstiegszone – und hat jetzt schon seinen Punktestand aus der vergangenen Saison geknackt. cpa

© Südhessen Morgen, Montag, 01.04.2019