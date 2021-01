Olympia trauert um Hans Gutschalk

Lampertheim.Große Trauer beim traditionsreichen Fußballverein FC Olympia Lampertheim. Hans Gutschalk ist tot. Die Gallionsfigur des Vereins starb im Alter von 82 Jahren nach einer kurzen schweren Krankheit. Er wurde im engsten Familienkreis beigesetzt.

Hans Gutschalk war ein Olympianer vom Scheitel bis zur Sohle. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg trat er als sogenannter Schüler in den Verein ein und stellte recht bald sein fußballerisches Können unter Beweis. Gutschalk verstärkte schon Mitte der 1950er Jahre die erste Mannschaft, mit der er auch Einsätze in der Hessenliga für sich verbuchte. Mittelläufer, das spielte Hans Gutschalk oft und gerne und erwarb sich hier einen großen Bekanntheitsgrad. Die Berufung in die Hessenauswahl ließ nicht lange auf sich warten.

Und es waren immer wieder sogenannte Repräsentativspiele, bei denen Hans Gutschalk mitwirkte. Weihte ein Verein aus der Nachbarschaft seinen Sportplatz ein oder feierte ein Jubiläum, kam oftmals ein höherklassiger Verein zum Freundschaftsspiel vorbei.

Die eigene Mannschaft wurde da gerne mit sehr guten Spielern aus den Reihen der Nachbarvereine verstärkt. So auch mit Hans Gutschalk, der beispielsweise 1964 in der verstärkten Mannschaft des SC Olympia Lorsch stand, die dem damaligen deutschen Vizemeister Meidericher SV ein achtbares 1:1-Unentschieden abtrotzte.

Sehr gerne hätte der FC Olympia Lampertheim 1965 die Qualifikation für die neugegründete, viertklassige Gruppenliga Süd als Unterbau zur Hessenliga geschafft. Doch das war dem Verein nicht vergönnt. Aber ein Jahr später gelang dem Club dann der Aufstieg in diese spielstarke Liga, zu dem auch Hans Gutschalk maßgeblich beitrug.

Am 30. September vergangenen Jahres wurde Hans Gutschalk für seine langjährige Mitgliedschaft im Verein geehrt. „Wir verlieren mit Hans Gutschalk eine ganz große Persönlichkeit in unserem Verein und werden das Andenken an ihn für immer bewahren“, würdigt das langjährige Olympia-Vorstandsmitglied Werner Zehnbauer Hans Gutschalks großes Engagement und nicht zuletzt seine Verdienste. hias

