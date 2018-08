Anzeige

Beim FC Olympia Lampertheim herrschte am vergangenen Sonntag im wahrsten Sinne des Wortes eitel Sonnenschein, denn die FSG Bensheim wurde mit 3:1 bezwungen. Nun geben die Olympianer ihre Visitenkarte beim SC Rodau ab und hoffen darauf, dass die Zugänge erneut so treffsicher sind wie zuletzt.

Ausfälle keine Entschuldigung

„Mit Schönspielerei werden wir in Rodau Probleme bekommen, da der Platz bekannt ist für seinen schlechten Zustand. Auch hier werden wir die nötigen Schlüsse daraus ziehen und vorbereitet sein“, sagt FCO-Sportausschussmitglied Patrick Andres.

Auf einige Akteure müssen die Lampertheimer allerdings verzichten. So wird Yasin Darwish fehlen, der sich in der Vorbereitung die Hand gebrochen hat. Nach seiner langwierigen Verletzung ist zwar Hüseyin Birinci wieder im Training, doch ein Einsatz von ihm käme zu früh. Dazu ist Samim Sengün für die nächsten beiden Wochen in Urlaub. „Dennoch sind wir breit aufgestellt und können selbstbewusst nach Rodau fahren“, so Andres. hias

