Olympia unter Druck

Ried.1:6 bei der Spielvereinigung Fürth II – den Anhängern des Fußball-B-Ligisten FC Olympia Lampertheim verschlug es am vergangenen Wochenende die Sprache. Und auch Sportausschussvorsitzender Patrick Andres konnte nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen.

„Ich verzeihe der Mannschaft, dass sie in Fürth verloren hat. Nur die Art und Weise, wie sich unsere Spieler präsentiert haben, ist für mich unerklärlich. Einigen ist vielleicht zu Kopf gestiegen, dass wir unsere neue Mannschaft möglicherweise über Gebühr gelobt haben“, brauchte der rührige Funktionär des FCO einige Zeit, um diesen Nackenschlag wegzustecken. Aber Andres ist nicht der einzige Olympianer, der sich diese Woche im Krisenmodus befindet. Auch Trainer Thomas Düpre, hat sich von London aus, wo er auf einer Geschäftsreise weilte, so seine Gedanken gemacht.

Kirschhausen – Oly. Lamperth.

„Wir haben die Zügel diese Woche im Training noch einmal angezogen. Und auch in der Vorbereitungszeit wird sich Thomas einiges einfallen lassen“, sieht Andres einige Strapazen auf die Lampertheimer Fußballler zukommen. Die erste Chance, Wiedergutmachung zu betreiben, bestand am gestrigen Abend beim SV Kirschhausen. (Resultat stand bei Druckbeginn dieser Ausgabe noch nicht fest). Der SV wird seit November von Marco John trainiert, der 2016 für kurze Zeit Trainer beim VfR Bürstadt war. „Wir können dort nur etwas holen, wenn sich unsere Einstellung um 100 Prozent bessert. Gelingt das nicht, fahren wir leider umsonst in den Heppenheimer Stadtteil“, so Andres.

Affolterbach – FSG Riedrode II

Nach dem 3:2-Auswärtssieg bei Türkspor Wald-Michelbach empfängt die FSG Riedrode II nun die Sportvereinigung Affolterbach. Die Tabelle bildet die bisherige Saisonleistung des ehemaligen Kreisoberligisten aus dem Odenwald bisher nur dürftig ab, denn bei sechs Siegen und nur fünf Niederlagen steht die Elf von Trainer Toni Pietroluongo nur im hinteren Mittelfeld des Klassements. Die FSG II wird dennoch alles daran setzen, dass die Punkte am Ende in Riedrode bleiben. hias

