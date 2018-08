Anzeige

Lampertheim.Es bleibt dabei. Aus dem Verbreitungsgebiet des „Südhessen Morgen“ werden auch in der neuen Saison zwei Mannschaften in der Kreisliga B spielen. Der FC Olympia Lampertheim behauptete sich nach erfolgreich absolvierten Abstiegskampf in dieser Klasse, in der nun nach dessen Rückzug nicht mehr der TV Lampertheim II, sondern die FSG Riedrode II spielt.

Für die Olympianer gestaltet sich die Sache sehr positiv. Trugen sich die Verantwortlichen im Mai gar noch mit dem Gedanken die Mannschaft abzumelden, so verliefen die vergangenen Wochen sehr positiv. „Die neuformierte Mannschaft befindet sich Ende Juni im Training und macht ihre Sache exzellent. Hier sind wir vor allem mit der Trainingsbeteiligung sehr zufrieden. Es waren immer mindestens 15 Spieler da. Die Jungs ziehen super mit“, freut sich Olympia-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres.

Der neue Trainer Thomas Düpre gibt jedenfalls jedem eine Chance und stört sich nicht daran, wenn ein Akteur vorher nur in der zweiten Mannschaft gespielt hat. Diese könnten Arton Kabashi und Qasim Safi nutzen, so dass sie am Sonntag wenn gegen A-Liga-Absteiger FSG Bensheim zumindest eingewechselt werden könnten. Eine gute Entwicklung muss auch dem frühen Torjäger Michael Reichhardt attestiert werden, der zuletzt eine längere fußballerische Pause eingelegt hatte.