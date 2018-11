Packender Zweikampf zwischen VfR und FSG

Ried.In der Fußball-Kreisoberliga hat der VfR Bürstadt nach einem 2:1-Heimsieg über Alemannia Groß-Rohrheim mit dem bisherigen Tabellenführer FSG Riedrode nach Punkten gleichgezogen, der bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Wald-Michelbach mit 1:2 unterlag.

VfR Bürstadt – Groß-Rohrheim 2:1

Norbert Krezdorn, der Pressesprecher des VfR Bürstadt, musste nach dem knappen Sieg tief durchatmen: „Das war eine schwere Geburt. Und wären wir nicht so effizient in unserer Chancenverwertung gewesen, hätten wir die Begegnung nicht gewonnen.“ In der 26. Minute ging der VfR in Führung. Ein langer Ball erreichte Christoph Schamber. Dieser düpierte gekonnt die Groß-Rohrheimer Innenverteidiger und schaffte es zudem, den Ball an Torwart Spahic zum 1:0 ins Tor zu befördern. Kurz darauf mussten die Gäste den Ball erneut auf den Anstoßpunkt legen. Luca Schäfer sah den mitgelaufenen Marvin Knaup, der zum 2:0 vollendete.

In der zweiten Halbzeit präsentierten sich die Groß-Rohrheimer wesentlich stärker als noch in den ersten 45 Minuten. So durfte sich die Bürstädter Abwehr über Beschäftigungslosigkeit nicht beklagen. Einmal bestand sie den Stresstest nicht, so dass Rohrheims Marcel Eckhardt mit einem schönen Heber in der 59. Minute das 2:1 gelang. Je eher der Abpfiff nahte, desto wütender wurden die Rohrheimer Angriffe. Traf Eckhardt in der 85. Minute aus einer unübersichtlichen Situation nur den Pfosten, so lenkte VfR-Torhüter Lukas Neuhof einen Freistoß von Emre Kilic gerade so zur Ecke (89.)

ET W.-Michelb. – FSG Riedrode 2:1

Lothar Strusch, der Pressesprecher von Eintracht Wald-Michelbach, unternahm erst gar nicht den Versuch, vermehrt Schwachpunkte im Spiel der Riedroder herauszupicken und sie in Relation zum Tabellenplatz zu setzen: „Die FSG Riedrode hat in einer starken Begegnung ein gutes Spiel gezeigt. Letztlich aber waren wir die bessere Mannschaft. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir das Spiel bestimmt. In der Schlussphase hat sich unsere Abwehr gegen angriffslustige Riedroder erfolgreich in Szene gesetzt.“

Wald-Michelbachs Lars Steiger fasste sich nach einem Eckball ein Herz und köpfte in den Winkel des Riedroder Tores – 1:0 (18.). Noch vor dem Wechsel aber gelang der FSG der Ausgleich. Marc Kress nahm aus spitzem Winkel Maß und der Ball landete im langen Eck zum 1:1. Der Siegtreffer für die Wald-Michelbacher fiel in der 51. Minute. Angreifer Frank Hirschhausen setzte zum gefährlichen Konter an und schob den Ball am herauseilenden Riedroder Torwart Christian Knecht zum 2:1 ein. hias

