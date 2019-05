Packung für FC Olympia

Ried.In der Fußball-B-Liga gibt sich die zweite Mannschaft der FSG Riedrode trotz ihrer Personalnot nicht auf und holte am Sonntag ein 1:1 bei der TG Jahn Trösel. Eine deutliche Niederlage kassierte dagegen der FC Olympia Lampertheim, der sich beim TSV Hambach mit 0:5 geschlagen geben musste.

TSV Hambach – Ol. Lamperth. 5:0

Der TSV Hambach ist heiß auf die Aufstiegsrelegation. Und dies bekam die Olympia zu spüren. Hambach war die bessere Mannschaft, spielte sich viele gute Möglichkeiten heraus, die auch in Tore umgemünzt wurden. Die erste große Chance hatten die Lampertheimer. Als Heiko Hanusch Gefahr auf das Tor der Gastgeber heraufbeschwor, konnte Hambachs Torwart Alexander Werner nur mit einer Glanzparade einen Rückstand vermeiden (25.). Doch langsam aber sicher kamen die Hambacher in Fahrt. Noch vor dem Wechsel gelang ihnen das 1:0 durch Marius Minges. Kaum gelang Dennis Keil in der 54. Minute das 2:0, da erhöhte er eine Viertelstunde später auf 3:0. Fast 76 Minuten waren gespielt, als Minges das 4:0 gelang. Der eingewechselte Simon Kopp setzte in der 86. Minute den Schlusspunkt zum 5:0. „Die Luft ist einfach draußen bei uns“, sagte FCO-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres.

Jahn Trösel – FSG Riedrode II 1:1

Im Gorxheimertal verkaufte die FSG Riedrode II ihre Haut so teuer wie möglich. Gerade in der Anfangsphase hielt die Elf von Andreas Zinke gut mit. Julien Gündling von der FSG II blieb es vorbehalten, seine Mannschaft in Führung zu schießen, als er in der 26. Minute zum 0:1 traf. Nun entwickelte sich die Begegnung zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem sich beide Mannschaften viele Fehlpässe leisteten. In der 48. Minute gelang den Tröselern der verdiente Ausgleich zum 1:1, als Tobias Metz aus kurzer Distanz einen Pfostenabpraller verwertete. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 20.05.2019