Obwohl es für die Odenwälder in diesem Jahr erst das zweite Punktspiel war und der Spielrhythmus noch etwas fehlt, waren es doch die grün gekleideten Gäste aus Lindenfels, die den Ton angaben. „Wenn man das gesehen hat, konnte man glauben, dass wir die Mannschaft mit weniger ausgetragenen Spielen wären“, gefiel Göring der Auftritt der Azzurri zunächst überhaupt nicht. Mit Marcel Sutter und Robin Schlicksupp mussten sie allerdings auch auf ihr etatmäßiges Sturmduo verzichten.

In der fünften Minute führte ein Ballverlust der Spargelstädter zum ersten Tor, als Andre Wörle Patrick Klöss bediente. Der zog ab und Azzurri-Torwart Andreas Hübner war noch dran, doch das Kunstleder trudelte weiter in Richtung Torlinie und hatte diese wohl auch überquert, als der Rettungsversuch des Verteidigers kam. So zeigte Schiedsrichter Gernot Becker (Frankenthal) auf den Mittelpunkt – 1:0 für den SV Lindenfels. In der 30. Minute hatten die Gastgeber Glück, als Wörle mit einem Freistoß nur die Querlatte traf. Nur eine Minute später musste Azzurri-Keeper Hübner gegen Gästestürmer Michael Rettig klären.

Zwei Sonntagsschüsse

Mit dem ersten Sonntagsschuss der Partie erzielte dann Jolex McNeil sehenswert den zu diesem Zeitpunkt überraschenden 1:1-Ausgleich (37.). Fast hätte der unermüdliche Friedrich Höhnle vor der Pause die Begegnung sogar gedreht, doch sein Freistoß knallte an den Torpfosten (45.).

Die Pausenansprache von Azzurri-Coach Göring hatte bei seinen Mannen offensichtlich gewirkt, die gleich zwei Riesenchancen hatten. Während Jolex McNeil aber an SVL-Torwart Maximilian Klöss scheiterte (46.), jagte Azzurri-Kapitän Tobias Holch den Ball freistehend neben das SVL-Tor (49.). Auch McNeils Versuch konnte Klöss entschärfen, doch diesmal setzte Marcel Rose den Nachschuss zum 2:1 in die Maschen (53.). Rose handelte sich in der Nachspielzeit wegen Nachtretens (90.+2.) die Rote Karte ein. Zu diesem Zeitpunkt stand es 2:2, denn ebenfalls per Sonntagsschuss hatte Wörle für den SVL getroffen (71.). Die letzte Aktion sollte es noch einmal in sich haben, als Höhnle SVL-Keeper Klöss bei einem Freistoß zur Glanzparade zwang (90.+4.).

