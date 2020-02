PBC-Schützen feiern Aufstieg

Bürstadt/Krefeld.Die Recurve-Teamschützen des Pfeil- und Bogenclubs (PBC) 1995 Bürstadt haben den Durchmarsch in die Regionalliga West geschafft. Beim Relegations-Wettkampf in Krefeld landete der Meister der Hessenliga hinter dem BBC Bocholt auf dem zweiten Platz, der zum Sprung in die dritthöchste Schützenklasse berechtigt.

Am Niederrhein ließen die PBC-Schützen Alexander Brinkmann, Sebastian Eberle, Timo Helmke und Olaf Kaiser von Beginn an nichts anbrennen. Einem 6:0-Sieg über das Bogenteam Cölln folgte ein kampfloses 6:0 über den Hessenliga-Zweiten SV Eberstadt, der aufgrund von Personalnöten nicht angetreten war. Nach einem 6:4 gegen den Sherwood BSC Herne und einem 6:4 gegen TuS GW Holten II hatte Bürstadt Platz zwei bereits sicher. Beim abschließenden 3:7 gegen Bocholt verpasste der PBC nur knapp ein Remis: Im fünften Satz unterlagen die Ried-Schützen mit 57:58 Ringen.

Für den PBC, der erst in der vergangenen Saison als Oberliga-Meister in die Hessenliga zurückgekehrt war, handelt es sich um größten Mannschaftserfolg in der Vereinsgeschichte. Anfang Februar hatten die Recurve-Schützen den Meistertitel in der Hessenliga gefeiert. 1997 hatten die olympischen Bogenschützen schon einmal in der Relegation gestanden. Damals verpassten die Bürstädter als Vizemeister der Hessenliga den Aufstieg. cpa

