Pelleriti sorgt für Azzurri-Coup

Lampertheim.Für die Azzurri Lampertheim war es ein gelungener Start in die verbleibende Saison der Fußball-Kreisliga A. Nicht nur, dass man das Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellenzweiten TSV Reichenbach auf dem Kunstrasenplatz im Adam-Günderoth-Stadion durch einen Dreierpack von Nunzio Pelleriti mit 3:0 (2:0) für sich entschied und auf Platz zwei kletterte – man rückte auch dem Tabellenführer SSV Reichenbach auf die Pelle. Nachdem der SSV Reichenbach beim ISC Fürth nicht über ein 1:1 hinaus kam, sind die Italiener nun punktgleich mit dem Spitzenreiter.

„Den Sieg haben wir uns aufgrund der ersten Halbzeit verdient, wo wir klar die bessere Mannschaft waren. In der zweiten Hälfte hat der TSV umgestellt und den Druck erhöht. Daher freut es mich ganz besonders, dass wir hinten die Null halten konnten“, war Azzurri-Coach Martin Göring mit dem ersten Punktspielauftritt seiner Mannschaft nach der langen Winterpause sehr zufrieden.

„Wir haben in der ersten Halbzeit keinen richtigen Zugriff aufs Spiel bekommen. Im zweiten Durchgang haben wir dann hinten auf eine Dreierkette umgestellt und waren die bessere Mannschaft. Vielleicht hätten wir das schon früher tun sollen“, waren für TSV-Spielertrainer Christian Bauer letztlich die ersten 45 Minuten ebenfalls ausschlaggebend. „Da waren die Azzurri besser als wir und haben sich den Sieg letztlich verdient, auch wenn er sicher zu hoch ausgefallen ist“, räumte der Gästecoach ein, der selbst nach 18 Minuten das Spielfeld verletzt verlassen musste.

Die Lautertaler hatten noch nicht gewechselt und befanden sich daher in Unterzahl, als Nunzio Pelleriti einen langen Ball nach vorn überlegt zum 1:0 (19.) für die Hausherren verwertete. „Schlechter kann es in dem Moment ja nicht laufen. Erst verletze ich mich und dann bekommen wir in Unterzahl das 0:1“, bedauerte Bauer. Erst in der 20. Minute konnten die Gäste den Wechsel vollziehen – Antonio Roa Pozo kam für Bauer ins Spiel. Nur drei Minuten später bot sich André Gehrig die Ausgleichschance für den TSV, doch sein Schuss wurde noch vor der Torlinie abgeblockt (23.). In der 34. Minute hatte Marcel Rose das 2:1 für die Gastgeber auf dem Fuß, aber seinen ersten Schuss konnte Scharschmidt parieren und der Nachschuss wurde abgeblockt. In der 40. Minute entschied der Schiedsrichter dann auf Foul an Hüseyin Ulutas und Strafstoß für die Azzurri. „Ich habe es so gesehen, dass es vorher ein Foul gab. In dem Moment als der Schiedsrichter pfeift aber nicht“, kommentierte Bauer. Pelleriti vollstreckte vom Punkt sicher zum 2:0 (40.). „Eigentlich hätten wir nach der ersten Hälfte aber noch höher führen müssen“, bedauerte Göring, dass Rose die Kugel in der 42. Minute aus kurzer Distanz über das Tor beförderte.

Azzurri überstehen Druckphase

Zu Beginn der zweiten Halbzeit standen die Hausherren mächtig unter Druck – und nachdem Azzurri-Goalie Jan Riffel einen Schuss von Julian Beilstein entschärfen konnte, vermissten die Gäste noch in derselben Minute einen Elfmeterpfiff, als der Ball an den erhobenen Arm von Vincenzo Lucchese ging (53.). „Nach der neuen Regelauslegung gibt es für mich keinen Zweifel, dass das ein Handelfmeter war“, wusste Bauer, dass der mögliche Anschlusstreffer die Partie noch einmal eng gemacht hätte. Stattdessen besorgte Pelleriti mit seinem dritten Streich des Tages das 3:0 (82.).

© Südhessen Morgen, Montag, 09.03.2020