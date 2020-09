Personalnot bei Birlikspor Biblis

Biblis.Gleich die erste Begegnung in der neuen D-Liga-Saison musste Birlikspor Biblis am vergangenen Sonntag absagen. So wurde das Spiel gegen die SG Waldesruh/Waldhorn Lampertheim mit 0:3 für den Gegner gewertet. „Zu unserer Personalnot, die wir ohnehin schon haben, gesellte sich die Tatsache, dass sich drei Spieler wegen Corona in häuslicher Quarantäne befinden“, gab Birlikspor-Spielausschussvorsitzender Samedin Tela zu Protokoll. Der Verein wolle aber alles daran setzen, am kommenden Wochenende in der Begegnung beim TSV Elmshausen anzutreten. „Wir haben aktuell keine einfache Situation. Aber wir denken nicht daran, die Mannschaft abzumelden“, so Tela. hias

