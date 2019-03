Pitlovic macht den Unterschied

Riedrode.Im Hinspiel durfte der VfR Bürstadt nach dem Kreisoberliga-Derby gegen die FSG Riedrode noch einen 2:0-Sieg bejubeln, doch gestern nahm der Spitzenreiter aus dem Bürstädter Ortsteil auf dem heimischen Waldsportplatz erfolgreich Revanche – und entschied ein überaus dramatisches Topspiel mit einem starken Schlussspurt mit 4:3 (1:2) für sich. Torjäger Sinisa Pitlovic erzielte in der 89. Minute den umjubelten Siegtreffer.

„Wir haben etwas gebraucht, um in dieses Spiel hinein zu kommen, aber nach 20 Minuten waren wir die bessere Mannschaft – und wir wussten, dass wir am Ende noch zulegen können“, freute sich FSG-Coach Duro Bozanovic über den Heimsieg gegen den ärgsten Verfolger. Nach dem Sieg im Derby hat die FSG nun schon fünf Zähler Vorsprung auf den VfR, der trotz der Niederlage Platz zwei in der Kreisoberliga-Tabelle behaupten konnte.

Göbel lobt sein Team

Der Auftritt seines Teams hatte VfR-Trainer Karl-Heinz Göbel trotz der Niederlage gefallen. „Die Mannschaft hat ein gutes Spiel abgeliefert. Auf die 90 Minuten bezogen, fand ich uns heute auch das bessere Team. In der Schlussphase sehen wir allerdings bei den Gegentoren drei und vier in der Defensive nicht gut aus. Schade, dass sich die Mannschaft für ihre Leistung nicht belohnen konnte. Aber man darf auch nicht vergessen, gegen wen wir gespielt haben“, bedauerte Göbel, dass die Gäste keinen Zähler aus Riedrode mitnehmen konnten.

Vor 200 Zuschauern war es auch der VfR, der den deutlich besseren Start in das Spitzenspiel hinlegte. Der Lohn war das frühe 1:0 (5.) für die Schwarz-Weißen aus der Kernstadt, als sich eine Hereingabe von Timo Seyfried unhaltbar hinter FSG-Torwart Eduard Tropman ins linke obere Toreck senkte. Tropman machte dabei unsanfte Erfahrungen mit dem Pfosten, konnte aber nach kurzer Behandlung weiterspielen. In der achten Minute war Tropman dann schon wieder gegen Besim Reka und Christoph Schamber zur Stelle.

Nach durchwachsener Anfangsphase bekamen dann auch die Hausherren immer mehr Zugriff auf die Partie – und in der 21. Minute hatte der Riedroder Anhang schon fast den Torjubel auf den Lippen, doch Sinisa Pitlovic traf nach Zuspiel von Maximilian von Dungen den Ball nicht richtig. Nur drei Minuten später hatte Pitlovic bei einem weiteren guten Zuspiel das gleiche Pech am Schuh kleben, doch der Kroate verzagte nicht. Nach schöner Vorarbeit von Marcel Daniel besorgte Pitlovic den 1:1-Ausgleich (35.).

Auch wenn jetzt das Chancenplus bei der FSG lag, das nächste Tor erzielte der VfR. „Da kommt ein langer Ball, wir stehen falsch und es heißt 1:2“, musste Duro Bozanovic ansehen, wie sich Besim Reka kurz vor der Pause die Chance zur erneuten VfR-Führung nicht entgehen ließ (42.). In den zweiten 45 Minuten wurde das Topspiel dann richtig spannend. Marc Kress traf in der 77. Minute zunächst zum 2:2-Ausgleich für die FSG, doch die Freude darüber wehrte nur kurz, denn im Gegenzug brachte der eingewechselte Luca Schäfer den VfR schon wieder mit 3:2 (78.) in Front.

Der Krimi nahm nun allerdings erst richtig Fahrt auf, denn in der 86. Minute beförderte Dennis Böck eine scharfe Hereingabe vor dem einschussbereiten Pitlovic zum 3:3 ins eigene Netz. Nur eine Minute später hatte VfR-Neuzugang Muharrem Reka das 4:3 auf dem Fuß, scheiterte aber an FSG-Keeper Tropman. Danach schlug Riedrode zu, als Marc Kress in der 89. Minute Sinisa Pitlovic zum 4:3 bediente.

