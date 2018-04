Anzeige

„Sinisa Pitlovic und Yll Krasniqi hatten aus dem Spiel gegen Bensheim noch Blasen an den Füßen und es waren schon einige angeschlagen“, konnte Bozanovic nicht ganz aus dem Vollen schöpfen, dessen Tipp von 1:0 dennoch wahr wurde.

Die Hausherren vom VfR mussten auf den auf Krücken gehenden Kadir Kilic verzichten, der sich am Mittwoch einer MRT-Untersuchung unterziehen wird. Die Schwarz-Weißen versuchten dennoch von Beginn an die Gäste unter Druck zu setzen, die mit Sören Heiderich und Dominic Kohl aber gleich zwei Türme in der Schlacht aufboten. Kam doch etwas auf den FSV-Kasten, war Torhüter Maximilian Kölsch zur Stelle. Er war auch in der zehnten Minute schneller am Ball als VfR-Angreifer Niels Döhren. In der 13. Minute lenkte FSV-Goalie Kölsch einen Schamber-Freistoß über die Latte, bei der anschließenden Ecke von Christoph Schamber verpasste VfR-Stürmer Dennis Böck das Kunstleder nur knapp.

In der 18. Minute gab der FSV ein offensives Lebenszeichen von sich, als Marc Kress eine Hereingabe von Sinisa Pitlovic knapp verfehlte. In der 32. Minute war Schamber der gegnerischen Abwehr fast schon enteilt, als er doch noch gestoppt werden konnte. Auch Timo Seyfried versuchte sein Glück, erneut war jedoch Kölsch zur Stelle (42.).

In einem durchaus emotionalen Derby hatten die Hausherren vom VfR auch nach Wiederbeginn die besseren Chancen. So schoss Schamber über das Tor (58.) und Böck scheiterte erneut an Kölsch (61.). Die 69. Minute hätte eigentlich das 1:0 für den VfR bringen müssen, doch was stattdessen geschah ist bekannt. Nun wurde der FSV auch Dank der Hereinnahmen von Tomislav Tadijan und Amer Gara Hassan aber deutlich mutiger. Sören Heiderich trieb seine Jungs noch einmal an. Der FSV-Abwehrspieler hatte in der 77. Minute mit einem Kopfball noch Pech. In der 81. Minute netzte Pitlovic aber zum viel umjubelten 1:0 für den FSV ein. Noch gab sich der VfR nicht geschlagen. Doch weder der unermüdliche Yusuf Ekin per Freistoß (82.) noch Schamber (88.) trafen. In der 90. Minute jubelte der VfR erneut, der Unparteiische Domenic Kellert versagte Schambers Treffer wegen Abseits die Anerkennung.

© Südhessen Morgen, Montag, 16.04.2018

Zum Thema Aufgefallen – Sören Heiderich