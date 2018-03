Anzeige

Trotzdem lieferten die Bibliser in den ersten Testspielen dieses Jahres gute Leistungen ab, trotz der Niederlagen gegen die Tvgg. Lorsch und die SG Riedrode. „Diese Ergebnisse in der Vorbereitung interessieren uns aber nicht. Wichtig ist viel mehr, dass alle Spieler richtig fit werden und da sehe ich uns derzeit auf einem guten Weg. Die Trainingsbeteiligung ist gut, in den Übungseinheiten ziehen alle mit. Momentan befinden wir uns in einer Lernphase“, sagt Link. Am Sonntag, starten die Bibliser mit dem im Dezember wetterbedingt abgesagten Derby gegen die Lampertheimer Azzurri in die Restsaison. rago

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.02.2018