Pokal-Gala lässt hoffen

Ried.In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße wird Duro Bozanovic, dem Trainer des FSV Riedrode, von einigen Zweifeln geplagt. Zu deutlich waren die Ergebnisse in den Vorbereitungsbegegnungen. Da verlor seine Mannschaft mit 0:6 gegen den Verbandsligisten FC Alsbach und kam auch nicht über ein 3:3 gegen die A-Junioren des JFV Alsbach/Auerbach hinaus. Auch beim 1:9 gegen die zweite Mannschaft von Wormatia Worms wurden Bozanovic einige Baustellen in seinem Team deutlich aufgezeigt. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass die Riedroder Mannschaft in der zweiten Halbzeit nach der Verletzung von Vassili Theodorou mit einem Mann weniger spielen musste.

Nach so vielen Negativerlebnissen tat es der geschundenen FSV-Seele richtig gut, dass am Aschermittwoch Gruppenliga-Primus SG Unter-Abtsteinach aus dem Kreispokal geworfen wurde. 3:0 hieß es am Ende für Riedrode. Die Elf vom Bahnhof spielte dabei nicht nur ansehnlichen Fußball, sondern ließ auch kaum eine Chance der Unter-Abtsteinacher zu. „So kann es weitergehen“, sagt Bozanovic und spielt damit auf die Begegnung des Nachholspieltages gegen den kommenden Gegner Tvgg Lorsch an, bei der er einen Heimsieg fest im Visier hat.

Doch für allzu viel Euphorie ist aufgrund einer angespannten personellen Situation kein Platz. Bastian Zillig und Christian Baunach sind krank. Yil Krasniqi befindet sich im Urlaub und Amer Gara Hasan kann wegen eines Muskelfaserrisses nicht spielen. Für Zugang Alen Brajkovic liegt noch keine Freigabe seines ehemaligen Vereins SV Unter-Flockenbach vor. Immerhin hat Christos Theodorou das Training wieder aufgenommen und bietet sich als Alternative für das Lorsch-Spiel an.