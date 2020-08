Pokalfinale steigt in Mitlechtern

Bergstrasse.Eintracht Wald-Michelbach heißt der Gegner der FSG Riedrode im Bergsträßer Kreispokalfinale. Der Verbandsligist setzte sich im zweiten Halbfinale am Donnerstagabend mit 1:0 (1:0) bei Kreisoberligist Starkenburgia Heppenheim durch. Den Siegtreffer erzielte Niklas Halblaub in der 35. Minute. Schon am Mittwochabend hatte sich Gruppenligist Riedrode überraschend mit 2:1 gegen den Verbandsligisten SV Unter-Flockenbach durchgesetzt (wir haben berichtet).

Wie Kreisfußballwart Reiner Held dieser Zeitung auf Nachfrage mitteilte, wird das Endspiel des Kreispokals am Mittwochabend um 19.30 Uhr in Mitlechtern steigen. Da wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen nur 250 Personen auf das Sportgelände dürfen, will Held mit beiden Vereinen Rücksprache bezüglich des Zuschauereintritts halten. Schließlich soll niemand umsonst in den Rimbacher Ortsteil fahren. Beim Halbfinale zwischen Riedrode und Unter-Flockenbach war der Andrang groß, hier galt das Prinzip „First come, first served“. cpa

