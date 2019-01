Positive Zwischenbilanz bei der FSG Riedrode

Riedrode.Ein Jahr ist es nun her, dass sich die in Riedrode ansässigen Fußballvereine SG und FSG auf einen Zusammenschluss einigten. Beide existieren auf dem Papier zwar noch als selbständige Clubs, doch längst sind die beiden einstigen Rivalen in zwei gemeinsamen Senioren-Mannschaften vereinigt. Die FSG Riedrode I (Kreisoberliga Bergstraße) und die FSG Riedrode II (Kreisliga B Bergstraße) spielen derzeit sehr erfolgreich Fußball. Allen voran die erste Mannschaft der FSG, die in der Fußball-Kreisoberliga mit 43 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz steht und sich gerade den Titel beim TVL-Hallen-Cup sicherte.

Da darf auch FSG-Trainer Duro Bozanovic seine Freude über das bisher Geleistete mit Fug und Recht zum Ausdruck bringen: „Unsere 63 geschossenen Tore stellen den Bestwert in der Liga dar. Aber auch unsere Abwehr steht dem in Nichts nach, denn keine Mannschaft hat weniger als 21 Gegentreffer kassiert. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn wir müssen uns einer starken Konkurrenz stellen.“ Trotz dieser Euphorie wissen die beiden Riedroder Trainer Duro Bozanovic und Andreas Keinz, dass die Meisterschaft keineswegs entschieden ist und die Riedroder weiter hart trainieren müssen, wenn sie am Ende die Konkurrenz hinter sich lassen wollen.

Gerade der TV Lampertheim und der VfR Bürstadt, die mit 41 Zählern nur zwei Punkte hinter der FSG rangieren, sind ebenfalls noch heiße Kandidaten, um die Nachfolge von Eintracht Bürstadt anzutreten, das 2018 auf souveräne Art und Weise Meister wurde und in die Gruppenliga Darmstadt aufstieg. Gegen den VfR Bürstadt lieferte die FSG im September eines ihrer schlechtesten Saisonspiele ab. Damals gab es im Robert-Kölsch-Stadion eine enttäuschende 0:2-Auswärtsniederlage beim Titelkonkurrenten. „Wenn wir damals mit 0:4 verloren hätten, hätte das möglicherweise noch eher dem Spielverlauf entsprochen“, ging das Trainerduo damals hart mit seiner Mannschaft ins Gericht. Zumal sie sich erst kurz vorher eine 1:2-Auswärtsniederlage gegen die bis dato harmlose TSV Auerbach einhandelte. Doch die Bergsträßer Fußballkenner befürchteten kaum, diese kleine FSG-Krise würde länger anhalten. Sie sollten recht behalten. Bereits am 12. September schlug die FSG in einem Nachholspiel die zweite Garnitur von Eintracht Wald-Michelbach mit 3:1 und fand somit wieder in die Spur zurück. Nun stellte sich der TV Lampertheim in Riedrode vor. Kein Problem für die FSG, die an diesem 16. September einen 4:1-Erfolg gegen den inzwischen hartnäckigen Verfolger davontrug.

Auch wenn es zwischenzeitlich eine 3:4-Niederlage bei der Tvgg Lorsch gab, stiegen die FSG-Aktien gewaltig. Wie gut die Elf fußballerisch drauf war, das war spätestens am 7. Oktober zu sehen, als die Mannschaft dem aktuellen Tabellenvierten SG Wald-Michelbach mit ihren namhaften Zugängen André Roth, Sven Helfrich und Kim Naas beim 3:0 ihre Grenzen aufzeigte. „Da war noch mehr drin“, glaubt Bozanovic, dass die Odenwälder mit drei Gegentreffern noch gut bedient waren.

Keine Zu- und Abgänge

Die guten Ergebnisse auf dem Platz, sie tragen zweifelsohne auch zur positiven Stimmung im Umfeld der FSG bei. „Sowohl in den Teams als auch im Umfeld der FSG ist alles sehr harmonisch. Jeder spürt, dass wir immer mehr als gemeinsamer Verein zusammenwachsen“, freut sich Bozanovic, dass sich ein neues Gemeinschaftsgefühl breit gemacht hat. Dies hat sich längst aber auch im Kreis der Mannschaft breitgemacht, die im Winter keine Zu- und Abgänge zu verzeichnen hat. hias

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 16.01.2019