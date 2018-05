Anzeige

Ried.Nach dem Saisonauftakt der Tennis-Bezirksliga vor drei Wochen steht morgen für die meisten Teams der zweite Spieltag an. Dabei muss der Damensechser der TG Bobstadt, nach dem ersten Spieltag auf dem zweiten Tabellenplatz, beim TC Nieder-Roden II antreten, während Gruppenprimus TC Lampertheim bis zum 10. Juni spielfrei bleibt. In der Damengruppe der Viererteams will die zweite Garnitur des TC Biblis den ersten Platz gegen den TC Nauheim II verteidigen. Bei den Bezirksliga-Herren feiert der Vierer des TC Bürstadt indes gegen den TSV Habitzheim den Saisoneinstand. Der Herrensechser des TC Biblis tritt beim TC Groß-Zimmern II an.

TC Bürstadt – TSV Habitzheim

Nachdem der Bürstädter Herrenvierer sein Auswärtsspiel gegen Rückhand Rossdorf vor drei Wochen in den Juli verlegt hat, beginnt für den TCB morgen endlich die Saison. Im Heimspiel gegen den TSV Habitzheim hofft Tobias Baierle, Mannschaftskapitän der Bürstädter, auf einen gelungenen Einstand. „Ein erfolgreicher Start wäre schön. In erster Linie geht es für uns in dieser Saison aber darum, Spaß am Sport zu haben. Deshalb haben wir uns auch noch gar nicht mit den Teams der Konkurrenz befasst, wobei man aber nach nur einem Spieltag ohnehin noch keine Aussage über Stärken und Schwächen machen kann. Wir lassen alles auf uns zukommen.“

Gegen den TSV Habitzheim dürften die Bürstädter aber mit dem ersten Saisonsieg liebäugeln, zumal der TCB mit einem eingespielten Team in Bestbesetzung aufschlagen wird. Ähnlich wie schon im vergangenen Jahr besteht die Bürstädter Mannschaft diesmal aus Daniel Stumpf auf der ersten Position, gefolgt von Dominik Butz, Kapitän Tobias Baierle, sowie Sebastian Keil.