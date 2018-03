Prüfsteine für TVB-Damen

Anzeige

Bürstadt.Spiele gegen den Tabellenletzten können es in sich haben – erst recht, wenn einem die Namen des Gegners nicht nur vom Spielbogen her etwas sagen. Frank Rosenberger, der Leiter der Tischtennis-Abteilung des TV Bürstadt, gibt sich vor dem Spiel des ersten TVB-Damenteams bei Schlusslicht TV Reinheim am Freitag (20 Uhr) jedenfalls gewarnt. „Wir kennen die Mannschaft gut. Außerdem ist Reinheim in der Vorrunde nicht immer komplett angetreten“, sagt Rosenberger vor dem Aufsteigerduell.

Die Reinheimerinnen, die das Klassement der Hessenliga Süd-West mit 4:20 Punkten abschließen, können in der Rückserie wieder auf ihre Top-Spielerin Manuela Hanker setzen. Prompt punktet der TVR. Einem 8:6-Erfolg in Walldorf folgten zwei 7:7 gegen Kelkheim und Lahr. „Wir sollten die Mannschaft nicht unterschätzen, zumal wir seit über einem Monat kein Spiel mehr bestritten haben“, betont Bürstadts Abteilungsleiter.

Seit dem 8:6-Sieg in Kelkheim am 21. Januar waren die TVB-Damen, die 16:4 Punkte aufweisen, spielfrei. Am Sonntag (11 Uhr) empfangen die TVB-Damen den Fünften TuS Nordenstadt (9:11 Punkte). Die Mannschaft um Spitzenspielerin Viola McKearney (Einzelbilanz 24:2) ist den jungen Bürstädterinnen aus gemeinsamen Zeiten in der Jugend-Hessenliga bekannt. „Das wird ein absoluter Prüfstein“, sagt Frank Rosenberger, der für das Wochenende mit Claudia Müller anstelle von Laura Wunder plant. cpa