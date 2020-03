Rechtzeitiger Weckruf?

Ried.Wegen der Sperrung des Hauptrasenfeldes im Lampertheimer Adam-Günderoth-Stadion wird die Begegnung in der Fußball-Kreisliga B Bergstraße am Sonntag zwischen dem FC Olympia Lampertheim und der zweiten Mannschaft der FSG Riedrode erst um 16 Uhr angepfiffen. Es ist ein Aufeinandertreffen zweier Teams, die sich im vorderen Mittelfeld der Tabelle befinden.

Eher schwach verlief bei der Olympia, die aufgrund des Todes des ehemaligen Jugendleiters Werner Roth in Trauerflor antreten wird, die Vorbereitung auf die Restrunde. „Da haben mir zu viele Spieler die Zügel schleifen lassen. So richtig aus seiner Komfortzone wollte keiner raus – und es gab kaum einen, der sich über Gebühr gequält hat“, ist FCO-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres die mäßige Motivation der vergangenen Wochen ein Dorn im Auge.

Durchwachsene Testspiel-Bilanz

Auch in den insgesamt sechs Vorbereitungsbegegnungen hätte es aus Lampertheimer Sicht etwas besser laufen können. Und als die Olympianer das Auswärtsspiel beim ambitionierten C-Ligisten TSV Elmshausen bestritten, trauten sie bei der 1:8-Niederlage ihren Augen nicht. Eine weitere Auswärtsniederlage gab es bei der zweiten Mannschaft des Gruppenligisten VfR Fehlheim, die in der Kreisliga A beheimatet ist. Dort verloren die Lampertheimer mit 2:4. „Wir sind damals mit nur elf Spielern nach Fehlheim angereist. Diese haben aber in Sachen Engagement nichts vermissen lassen. Trotz der Niederlage war es eine sehr gute Vorstellung meiner Mannschaft“, versäumt es Andres nicht, lobende Worte für den Auftritt im Bensheimer Stadtteil zu finden.

Immerhin gab es zwei Siege zu feiern. So verließ der FCO in den Heimspielen gegen die SG Nordheim/Wattenheim (Kreisliga A, 2:1-Sieg) und die zweite Mannschaft des TV Lampertheim (Kreisliga D, 4:2-Sieg) als Sieger den Platz. Aber auch wenn die Motivation im Training nicht die Beste war, gegen die FSG Riedrode II wird es wohl keinen Lampertheimer Spieler geben, der in dieser Begegnung nicht sein ganzes Leistungsvermögen abrufen will. „Wir sind froh, dass wir wenigstens zwei Derbygegner in der Saison haben. Und gerade gegen Riedrode will sich meine Mannschaft von der besten Seite zeigen, weil es gegen das Team unseres ehemaligen Trainers Andreas Zinke geht“, strebt Patrick Andres unbedingt einen Heimsieg an.

Mit einem solchen würde der FCO auch seinem Saisonziel Platz sechs ein gehöriges Stückchen näher kommen, denn der Abstand zur FSG Riedrode, derzeit auf dem siebten Tabellenplatz stehend, würde dann schon sieben Zähler betragen.

Offene Personalfragen

Personell könnte es im Lager der Olympia etwas besser aussehen, denn auf einige Spieler wird Trainer Thomas Düpre wohl verzichten müssen. Zugang Cem Duman fällt urlaubsbedingt aus und Samin Sengün fehlt wegen seiner Roten Karte im Vorbereitungsspiel gegen Eintracht Bürstadt II. Außerdem fällt Simon Hanusch aufgrund eines Virusinfekts bis auf Weiteres aus.

Die Einsätze von Dewran Kisin, Steven Keil und Pierre Reichardt sind wegen grippaler Infekte fraglich. Benjamin Bovers kann möglicherweise wegen einer Knieverletzung nicht spielen. hias

© Südhessen Morgen, Freitag, 06.03.2020