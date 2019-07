„Red Arrows“ holen EM-Silber

Heidelberg.Die „Red Arrows“ der American-Football-Abteilung des TV Bürstadt dürfen sich Vize-Europameister nennen. Bei den European Cheerleading Championships auf dem Gelände des Olympiastützpunkts in Heidelberg erreichte die Mixed-Formation aus Südhessen am Wochenende den zweiten Platz. Damit übertrafen die von Nicole Rösener trainierten „Red Arrows“ sogar den vierten Rang, den sie 2017 bei der Europameisterschaft in Zagreb belegt hatten. Für die Cheerleading-EM der European Cheerleading Association (ECA) hatte sich die Senior-Coed-Formation aus Bürstadt über einen dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften in Koblenz Ende Mai qualifiziert. Zuvor hatten sie in Hanau Platz eins bei den Hessischen Meisterschaften erreicht. cpa

