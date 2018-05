Anzeige

Bürstadt.Im dritten Anlauf hat es geklappt: Die Bürstadt Redskins haben ihren ersten Saisonsieg in der American-Football-Verbandsliga Hessen eingeheimst. Bei den Legionären Eschwege behauptete sich die Mannschaft von Head Coach Jürgen „Charlie“ Zühlsdorf klar mit 40:9 (14:6/12:3/8:0/6:0). Das Ergebnis und die Spielweise der „Rothäute“ bei den Nordhessen haben auch dem letzten Zuschauer demonstriert: Für die Redskins-Seniors wird es in ihrer ersten aktiven Saison seit 2015 wohl nicht nur darum gehen, sportlich wieder auf die Beine zu kommen. Zu souverän war dafür der Auftritt der Bürstädter, die alle vier Quarter für sich entschieden. Schon am Sonntag gilt es für die Redskins, den starken Auftritt zu bestätigen. Um 15 Uhr sind die Eschweger Legionäre zu Gast auf dem Rasenplatz des TV Bürstadt.

Starke Defensiv-Leistung

Der Weg zum ersten Punktspiel-Sieg nach drei Jahren war ein langer – aber nur im wahrsten Sinne des Wortes: Die Fahrt mit dem Teambus von Bürstadt nach Eschwege nahm knapp drei Stunden in Anspruch. Sportlich mussten die Redskins nie um den Erfolg bangen. Schon der erste Bürstädter Angriff war von einem Touchdown gekrönt – 6:0. Die Legionäre reagierten zunächst unbeeindruckt, auch ihre erste Offensivaktion zog einen Touchdown nach sich – 6:6.

Aus den Fehlern bei der 0:36-Auftaktniederlage bei Spitzenreiter Gernsheim Gladiators und vor allem beim knappen 13:25 gegen die Wetterau Bulls hatte Bürstadts Angriffsreihe jedoch ihre Lehren gezogen. Bis zur Halbzeitpause legten die Redskins drei erfolgreiche Touchdown-Sequenzen nach – die Defense ließ bis auf ein Eschweger Field Goal nichts mehr zu. Auch mit der 26:9-Führung im Rücken dachten die Südhessen nicht daran, einen Gang herunterzuschalten. Im Gegenteil. Ein Touchdown pro Viertel, dazu eine Two-Points-Conversion im dritten Abschnitt – fertig war der erhoffte erste Punktgewinn.