Redskins geben nie auf

Bürstadt.Am Endergebnis von 7:52 (0:24/7:12/0:8/0:8) störten sich die Bürstadt Redskins nach Spielschluss nicht lange. Genauer gesagt: ganz und gar nicht. „Sauer bin ich nicht, im Gegenteil. Ich bin eher zufrieden“, sagte Bürstadts Offense Coordinator Chris Withers nach der Heimniederlage gegen die GFL-Reserve der Marburg Mercenaries zum Auftakt der American-Football-Hessenliga: „Wir haben gewusst, dass das ein starker Gegner sein würde. Wir wussten um Marburgs Besetzung. Das Ergebnis ist nicht wirklich wichtig.“

Mit wie vielen Spielern aus ihrem GFL-Team die Marburger ihre Verbandsliga-Reserve letztlich aufstockten, war für die Redskins am Samstagabend nicht mehr auszumachen – aber auch nicht entscheidend. „Zum Schluss hieß es, dass sechs GFL-Spieler dabei gewesen wären. Wahrscheinlich waren das aber sechs Aktive. Viele andere waren wohl GFL-erfahrene Spieler, die nicht mehr zum GFL-Team gehören“, vermutete Withers: „Dafür hat sich unsere Mannschaft gut geschlagen.“

Von den Planungen der Mercenaries waren die Bürstädter nicht überrascht. Marburg II hatte schon beim 52:0 in Mannebach vor zehn Tagen auf Akteure aus der ersten Mannschaft gesetzt. Die Redskins hielten dagegen, indem sie Daniel Bartmann und David Miletic von den Darmstadt Diamonds (GFL 2 Süd) freimachten – zwei Akteure, die laut Lahm und Withers aus der Umgebung kommen und früher in der Redskins-Jugend spielten. Davon abgesehen tauchten viele Neulinge im Bürstädter 42-Mann-Kader auf. „Wir hatten mindestens zehn Spieler dabei, die ihr zweites Spiel gemacht haben“, meinte Defense Coordinator Mathias Lahm.

Für die 120 Zuschauer, die auf den Rasenplatz des TV Bürstadt kamen, war der Klassenunterschied trotzdem nicht vom Kick-off weg auszumachen. Landesligist Bürstadt hielt über weite Strecken gut mit, der erste Angriff der Redskins endete jedoch mit einem Ballverlust. „Wir hatten noch viele Leichtsinnsfehler drin. Aber gut, die kommen am Anfang einer Saison vor. Daran müssen wir arbeiten“, erklärte Withers.

Defense Coach Lahm stellte fest, dass bei Marburg II deutlich mehr Automatismen griffen als bei den Redskins, für die es das erste Pflichtmatch seit Juni 2019 war: „Letzte Woche waren bei Marburg viel mehr gefallene Bälle im Spiel. Heute kamen die Bälle an, obwohl der Quarterback weniger Zeit hatte und die Passempfänger gutgedeckt waren.“

Im ersten Quarter zog Marburg II nach drei Touchdowns auf 0:24 davon. Die Bürstädter, die viele Raumstrafen zogen, wirkten nervös und mussten in der Angriffsphase eine Interception schlucken. Dass die Redskins die Extrapunkte nach dem vierten Marburger Touchdown verhindern konnten, war das erste Erfolgserlebnis für die Südhessen. Doch es kam noch besser: Nach einem präzisen Pass von Bürstadts Quarterback Georg Hübner trug Waldemar Krel das Football-Ei zum 6:30 in die Endzone. Das 7:30 besorgte Kicker Christopher Steiner. Mit der letzten Aktion vor der Halbzeitstellte Marburg II auf 7:36. Auch wenn Bürstadts Coaches nicht groß auf die Punkteverteilung schauen wollten: Der Touchdown gab ihrer Truppe Auftrieb. „Für die Moral waren die sieben Punkte sehr wichtig“, räumte Withers ein. Redskins-Sportchef Bernd Fengel, der das Match am Mikrofon kommentierte, sprach in der Pause von „Anlass zur Hoffnung“.

Die zweite Hälfte gestalteten die Redskins offener, vor allem die Defense fuhr den Mercenaries immer wieder in die Parade. Vorne sollte allerdings kein Zähler mehr herausspringen, während Marburg II den Ball noch zweimal in die Endzone trug. „Das Ergebnis spiegelt nichtganz die Leistung wider, von den Scores wäre mehr für uns drin gewesen. Aber wir haben super gespielt. Ich bin absolut stolz auf die Jungs“, fand Lahm – und stellte klar: „Wir trainieren jetzt und in zwei Wochen machen wir dort weiter, wo wir aufgehört haben.“ Auch Withers war einverstanden mit dem, was er sah: „Die Defense hat im Großen und Ganzen getan, was sie soll, die Offense hat den Ball sehr gut bewegt.“

Am Tag der Deutschen Einheit empfangen die Redskins die Black Goats aus Mannebach. „Das wird ein anderes Spiel“, glaubt Offense Coach Withers, der die aus vier Teams bestehende Hessenliga als Vorbereitung für die Saison 2021 sieht.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.09.2020