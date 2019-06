Redskins gewinnen in Gernsheim

Bürstadt.Die Bürstadt Redskins können weiter auf den Meistertitel in der Verbandsliga Mitte hoffen. Eine Woche nach dem 54:28-Heimsieg gegen die Gernsheim Gladiators entschieden die American Footballer des TV Bürstadt auch das Rückspiel für sich. Im Gernsheimer Stadion am Kaffeedamm landeten die Bürstädter einen 39:7 (20:0/7:0/6:7/6:0)-Erfolg. Vor der vierten und letzten Hauptrundenpartie belegen die Redskins mit 4:2 Punkten den zweiten Platz in der Süd-Gruppe hinter den Rodgau Pioneers (6:0 Punkte). Um das Endspiel um den Landesliga-Aufstieg gegen den Nord-Gruppensieger Koblenz Gladiators zu erreichen, muss das Team von Head Coach Charlie Zühlsdorf am kommenden Samstag (Kick-off: 15 Uhr, MEW-Arena) in Rodgau das 0:17 aus dem Hinspiel egalisieren. Gelingt das nicht, spielen die Redskins am 22. oder 23. Juni mit den Eschwege Legionäre um Platz drei. cpa

